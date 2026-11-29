Monique hielt öffentlich zu Andy Borg. Laut der Sängerin hatte das jahrelange Folgen für ihre Karriere im Fernsehen.

und die Schweizer Schlagersängerin Monique verbindet längst mehr als ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik. Kennengelernt haben sie sich im Jahr 2000 während einer Tournee vonerzählten, teilen sie private Geheimnisse, kennen die Familien und Lebenswege des jeweils anderen und unterstützen sich auch im Beruf.ihre besondere Verbindung gegenüber dem Magazin.

Dass sie sich nach all den Jahren auch auf der Bühne blind verstehen, bewiesen die beiden gerade erneut: Erst vor wenigen Tagen standen sie bei"Schlager & Spass"-Tour wieder Seite an Seite auf der Bühne: am Sonntag in Burgdorf und am Montag in Rapperswil. Für die langjährigen Freunde waren diese Konzerte weitere Kapitel einer Zusammenarbeit, die bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert anhält.steht, zeigte sich besonders nach dem Ende seiner TV-Sendung "Musikantenstadl". Damals ergriff die Sängerin öffentlich Partei für ihn.

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Nach eigener Aussage zahlte sie dafür beruflich einen hohen Preis: Mehrere Jahre lang habe sie weder beim SRF noch beim ORF auftreten können, berichtete sie der GlücksPost. Eine Entschuldigung sei zwar von ihr erwartet worden, doch die lehnte Monique ab. , weil wir Freunde fürs Leben sind"bedeutete ihr Einsatz viel. Er selbst hätte sich allerdings nicht so geäußert, gibt er zu.