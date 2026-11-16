Britischer Premierminister Andy Burnham bezeichnet den Brexit als Fehlschlag. Er kündigt Verbesserungen für den Handel mit der EU an, schließt aber einen neuen Beitritt aus.

Der britische Premierminister Andy Burnham hat den Brexit als gescheitert bezeichnet und eine radikale Neuausrichtung der Beziehungen zur Europäischen Union gefordert. In vorab verbreiteten Auszügen einer Rede, die er am Abend in der City of London halten wird, macht Burnham deutlich, dass die früheren Vereinbarungen das Vertrauen der Wähler nicht erfüllen konnten. Er erwartet, am Freitag in Brüssel zum EU-Großbritannien-Gipfel teilzunehmen, auf dem er bereits eine Einigung zur Rückgängigmachung einschneidendster Brexit-Folgen versprochen hat.

Kritik am Deal von Boris Johnson

Der frühere Regierungschef Boris Johnson hatte einst den Austrittsprozess vorangetrieben und den entsprechenden Deal ausgehandelt. Andy Burnham kritisiert in seinem Manuskript nun scharf, dass diese Abkommen nicht das erfüllt hätten, was den Wählern beim EU-Referendum im Jahr 2016 versprochen worden sei. Der Premierminister betont, dass der erhaltene Brexit nicht funktioniert habe und das Vereinigte Königreich mehr verloren habe als gewonnen. Insbesondere Versprechen, die Kontrolle über die Einwanderung zurückzugewinnen, seien nicht eingehalten worden.

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Burnham argumentiert, dass ein unnötig harter Brexit erhebliche Hürden für Unternehmen aufgebaut und das wirtschaftliche Potenzial Großbritanniens nachhaltig beschädigt habe. Er vergleicht die Situation mit dem Märchen von den neuen Kleider des Kaisers, wo niemand die offensichtliche Wahrheit aussprechen wollte. Der Premierminister erklärt nun, dass er diese Lüge durchbrechen werde, indem er zugibt, dass der aktuelle Brexit-Wert gegen null gesunken sei. Er will die Beziehung zur Europäischen Union daher auf eine völlig neue Grundlage stellen, um die negativen Auswirkungen abzumildern.

Rote Linien und wirtschaftliche Ziele

Trotz der scharfen Rhetorik schließt Andy Burnham drastische Schritte wie eine vollständige Rückkehr in den Binnenmarkt oder die Zollunion kategorisch aus. Als Premier der sozialdemokratischen Labour-Partei hält er strikt an den roten Linien des Wahlprogramms fest. Ein vollständiger Neubeitritt der Europäischen Union ist nach seinen Worten derzeit keine Option. Stattdessen zielt seine Strategie auf eine pragmatiche Verbesserung der bilateralen Beziehungen ab, die den Menschen greifbare Vorteile bringen soll, ohne die Souveränität des Landes vollständig aufzugeben.

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Die Regierung unter Andy Burnham sucht nach Wegen, den Handel zu erleichtern, ohne die politischen Grundprinzipien der Labour-Partei zu verletzen. Medienberichte aus den vergangenen Wochen deuten darauf hin, dass London und Brüssel sich möglicherweise auf Vereinfachungen im Handel mit Lebensmitteln einigen können. Eine solche Einigung würde jedoch erfordern, dass sich das Vereinigte Königreich zur Einhaltung europäischer Standards verpflichtet. Diese Kompromissbereitschaft könnte jedoch die Optionen für separate Handelsabkommen mit anderen globalen Partnern, wie den Vereinigten Staaten, einschränken.

Neue Debatte über die Zukunft der Beziehungen

Das Thema Brexit war lange Zeit ein politisches Tabu in Großbritannien, nachdem das Land Ende Januar 2020 nach zähen Verhandlungen formal die Europäische Union verlassen hatte. Die Briten hatten damals dem knappen Ergebnis des Referendums im Jahr 2016 Rechnung getragen. Viele Politiker versuchten in der Folgezeit, dem leidigen Thema zu entkommen und sich anderen Themen zu widmen. Andy Burnham hat mit seinen Aussagen eine neue, intensive Debatte über eine Annäherung an die EU entfacht und sogar einen zukünftigen Wiedereintritt als langfristige Möglichkeit in die öffentliche Diskussion eingebracht.

Die Umfragen in Großbritannien zeigen, dass sich die öffentliche Meinung deutlich verändert hat. Eine deutliche Mehrheit der britischen Bevölkerung spricht sich inzwischen für einen Ausstieg aus der aktuellen Brexit-Situation aus. Die Ergebnisse der jüngsten Erhebungen belegen, dass die Unterstützung für eine enhere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union gewachsen ist. Andy Burnham nutzt diese Stimmung, um politischen Druck auszuüben und einen realistischen Pfad für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen London und Brüssel zu ebnen.

Ausblick auf den Gipfel in Brüssel

Der bevorstehende Gipfel in Brüssel am Freitag markiert einen entscheidenden Moment in der neuen Ära der britisch-europäischen Beziehungen. Andy Burnham wird dort konkrete Vorschläge unterbreiten, die darauf abzielen, die wirtschaftlichen Nachteile des Austritts zu minimieren. Neben dem Handel sind auch bildungsbezogene Initiativen im Gespräch. Ein Programm, das jungen Menschen das Studieren und Arbeiten auf der jeweils anderen Seite des Ärmelkanals erleichtern soll, wurde bereits lange diskutiert.

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Nun besteht die reale Chance, dass diese Initiative bald Wirklichkeit werden kann. Durch die Lockerung bestimmter bürokratischer Hürden könnten kultureller und akademischer Austausch gestärkt werden. Die Labour-Regierung sieht darin eine Möglichkeit, die menschlichen und kulturellen Bindungen zwischen den Nationen zu festigen, auch wenn die politischen und wirtschaftlichen Strukturen getrennt bleiben. Andy Burnham hofft, mit diesem Ansatz eine Brücke zu schlagen, die sowohl den nationalistischen Ansprüchen der eigenen Partei als auch der pragmatischen Notwendigkeit einer funktionierenden Nachbarschaftspolitik gerecht wird.