Der britische Premierminister Andy Burnham bezeichnet Brexit-Anhänger als Zombies und kündigt ein neues Referendum für einen EU-Wiedereintritt an, um das Wirtschaftswachstum zu steigern. Während die konservative Opposition warnt, sieht er eine Chance für Milliarden-Gewinne. Die Debatte über die Zukunft der Beziehung zur EU intensiviert sich, nachdem Burnham das aktuelle Handelsabkommen als erfolgreich kritisiert und die Vergangenheit der Brexit-Politik zurückgewiesen hat.

Der britische Premier Andy Burnham bezeichnete die Brexit -Anhänger im Unterhaus als „Zombies“ und kündigte ein mögliches neues Referendum für einen EU-Wiedereintritt an. Der Regierungschef sieht das mit der EU ausgehandelte Handelsabkommen als Chance, das Wirtschaftswachstum um bis zu 17 Milliarden Pfund jährlich zu steigern.

Die konservative Oppositionsführerin Kemi Badenoch lehnte die Übernahme von mehr als 700 EU-Regeln ab und warnte vor neuen Spaltungen. , Liz Truss und Rishi Sunak haben den amtierenden Regierungschef Andy Burnham davor gewarnt, den EU-Austritt rückgängig zu machen und die alte Brexit-Debatte neu zu entfachen.

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„Sie leben in der Vergangenheit“, entgegnete er seinen fünf konservativen Vorgängern. Die Kritik seines Parteifreunds Blair ignorierte er. Der Schlagabtausch vom Montag gab einen Vorgeschmack auf die Debatte über das künftige Verhältnis zur EU, die das Königreich seit dem Gipfel mit der EU-Spitze in der vergangenen Woche in Atem hält. Burnham erklärte denfür gescheitert und schloss eine Rückkehr in die EU nicht aus.

Für den Fall eines Wiedereintritts stellte er dem Parlament ein neues Referendum in Aussicht. Dass Großbritannien zehn Jahre nach dem Brexit ernsthaft über eine Rückkehr in die EU diskutiert, wirkt weit über das Königreich hinaus.

„Das ist ein großer Erfolg für die politische Mitte in Europa“, sagt Anand Menon, Politikwissenschaftler am King’s College in London und designierter Chef der Denkfabrik Centre for European Reform . Der Brexit 2016 gilt als Startschuss für den Aufstieg des nationalistischen Rechtspopulismus.

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Dieser brachte Donald Trump in den USA an die Macht, hat der AfD in Deutschland zum Erstarken verholfen und könnte im kommenden Jahr die rechtspopulistische Politikerin Marine Le Pen zur Präsidentin Frankreichs machen.nur, wenn es ihm gelingt, die Briten davon zu überzeugen, dass eine erneute EU-Mitgliedschaft hilft, ihre Alltagsprobleme zu lösen.

“ Befragen Meinungsforscher die Menschen im Land nach den für sie wichtigsten Themen, nennen sie vor allem die hohen Lebenshaltungskosten und Energiepreise. Außerdem wünschen sie sich bessere öffentliche Leistungen und eine stärkere Kontrolle der illegalen Einwanderung.

„Burnham muss in den kommenden Monaten zeigen, dass die Annäherung an die EU keine Ablenkung von den drängenden Problemen zu Hause ist, sondern Voraussetzung dafür, dass es besser wird“, sagt Joel Reland, Experte der Londoner Denkfabrik „UK in a Changing Europe“. Das mit der EU ausgehandelte Paket zum Abbau von Handelshemmnissen bei Agrarprodukten und Emissionsrechten lobte er als wichtigen Beitrag, um die Kosten für Unternehmen und Verbraucher zu senken.

„Diese Vereinbarung ist eine Win-win-Situation – sie senkt die Kosten für Unternehmen, entlastet den Geldbeutel beim wöchentlichen Einkauf“, sagte Burnham. Foto: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa Der Deal mit Brüssel sei die „mit Abstand größte Wachstumsmaßnahme, die dieses Haus in dieser Legislaturperiode verabschieden könnte“, sagte Burnham. Ohne mehr Wachstum und daraus resultierende Steuermehreinnahmen, so sein Argument, kann die Labour-Regierung weder ihre weitreichenden Reformpläne für die häusliche Altenpflege noch die zusätzlichen Verteidigungsausgaben finanzieren.

Auch die geplante Reindustrialisierung Großbritanniens kann Burnham nur durchsetzen, wenn britische Firmen nicht von der „Made in Europe“-Initiative der EU ausgeschlossen werden. Deshalb drückt der Premier aufs Tempo. Noch diese Woche will er ein Gesetz ins Unterhaus einbringen, mit dem Großbritannien mehr als 700 EU-Regeln übernehmen soll, vor allem bei Agrarprodukten und Lebensmitteln. Genau das lehnt die konservative Oppositionsführerin Kemi Badenoch ab: „Wir müssen Regeln aus Brüssel übernehmen, über die wir nicht mitbestimmen können“, sagte die Tory-Chefin.

Burnham habe für diesen Schritt keinen Wählerauftrag. Besser wäre es gewesen, so Badenoch, wenn Burnham auf eine gegenseitige Anerkennung der Standards bestanden hätte. Der Premier habe mit seiner EU-Initiative die „Büchse der Pandora“ geöffnet.

„Das Letzte, was dieses Land braucht, sind weitere fünf Jahre der Spaltung, der Ablenkung und der Auseinandersetzungen über den Brexit“, sagte Badenoch. Verteidigen wollte sie den von ihrer Partei ausgehandelten Brexit allerdings auch nicht.

„Das zeigt, in welch heikler politischer Lage sich die Tories befinden“, sagt der Politikwissenschaftler Anand Menon. Große Teile der konservativen Wähler hielten den Brexit heute für einen Fehler und befürworteten eine Wiederannäherung an die EU. Sogar der Rechtspopulist und Brexit-Veteran Nigel Farage räumt inzwischen offen ein, der EU-Austritt sei „gescheitert“ und habe Großbritannien wirtschaftlich keine Vorteile gebracht. Farage hofft dennoch, dass seine Partei Reform UK durch die erneute Brexit-Debatte aus dem aktuellen Umfragetief kommt.

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Burnham setzt dagegen: „Fast drei Viertel der Menschen wünschen sich engere Beziehungen zu Europa“, zitiert ihn der Premierminister aus den jüngsten Umfragen. Ob sich daraus auch eine deutliche Mehrheit für eine Rückkehr in die EU ableiten lässt, ist allerdings umstritten.

„Die meisten Briten bedauern, dass wir die EU überhaupt verlassen haben“, sagt Menon. Das bedeute aber nicht, dass sie bereit seien, jahrelang über einen Wiedereintritt zu streiten. Viele Wirtschaftsvertreter begrüßen zwar bessere Handelsbeziehungen mit der EU, warnen aber ebenfalls vor einer politischen Lähmung.

„Wir können uns keine weitere zwei- oder dreijährige Debatte leisten“, sagte ein Unternehmenschef am Rande der Jahrestagung des britischen Industrieverbands CBI. „Ich war ein überzeugter Befürworter des Verbleibs in der EU, aber selbst ich bin mir nicht sicher, ob ich eine neue landesweite Debatte anstoßen möchte.

“Selbst Louise Haigh, enge Vertraute Burnhams und de facto seine Stellvertreterin, warnt vor einer überstürzten Rückkehr: „Wir haben uns in den Bereichen KI und Finanzdienstleistungen von der EU abgekoppelt, und das hat das Wachstum unserer Wirtschaft vorangetrieben. Daher müssen wir diese Aspekte berücksichtigen, wenn wir über unsere nächsten Schritte in den Beziehungen zur EU nachdenken.

“ Burnham spürt die Skepsis seiner Landsleute und will die EU-Debatte einfangen, bevor sie außer Kontrolle gerät. Einen Aktionsplan, der Handlungsoptionen bis hin zu einer möglichen Rückkehr in die EU enthalten soll, hat er vorerst verschoben. Zunächst will er mit der EU-Spitze ein „informelles Brainstorming“ dazu starten.

„Ich will nicht ständig über Europa reden“, versprach er im Parlament. Dasselbe Versprechen hatte auch der konservative Ex-Premier Cameron gegeben. Das hielt ihn aber nicht davon ab, 2016 das Brexit-Referendum anzusetzen. Die Debatte im Unterhaus gipfelte folgerichtig in der Frage, ob Burnham vor einem Wiedereintritt in die EU ein neues Referendum abhalten würde.

Eine Rückkehr ohne einen neuerlichen Volksentscheid sei „undenkbar“, sagte der Premier. Damit befeuerte er nicht nur die nächste Stufe der nationalen Debatte, sondern löste auch Spekulationen über vorgezogene Neuwahlen im kommenden Jahr aus, mit denen er sich das Mandat für seinen Europakurs sichern müsste.