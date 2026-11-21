Premier Andy Burnham strebt ein neues Handelsabkommen mit der EU an. Er bezeichnet den Brexit als gescheitert und will Handelsbarrieren abbauen, ohne ein zweites Referandum.

Premierminister Andy Burnham hat die Richtung der britischen Außenpolitik grundlegend geändert und deutlich gemacht, dass Großbritannien seine Position in Europa neu definieren wird. Anders als seine Vorgänger in den letzten zehn Jahren sieht er den Platz seines Landes nun eindeutig in der Europäischen Union. Diese historische Wende wurde am Montag in einer öffentlichen Rede bekannt gegeben, in der Burnham feststellte, dass das Land durch den Austritt mehr verloren als gewonnen hat. Die Regierung unter seiner Führung hat erkannt, dass die isolierte Wirtschafts- und Migrationspolitik der Vergangenheit nicht nachhaltig war und versucht nun aktiv, die schwerwiegendsten Schäden des Brexits zu beheben.

Neues Handelsabkommen löst Brexit-Realität

Der Premierminister hat klargestellt, dass es nicht um einen formellen Wiedereintritt Großbritanniens in die EU als Mitgliedsstaat geht, sondern um die Aushandlung eines umfassenden Abkommens. Dieses neue Abkommen zielt darauf ab, bestehende Handelsbeschränkungen aufzuheben und den Wirtschaftsstandort Großbritannien wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Ein zentrales Element dieses Deals ist die Regelung der Freizügigkeit, die jungen Menschen wieder die Möglichkeit geben soll, länger in Großbritannien oder in der EU zu leben und zu arbeiten. Diese Maßnahme stellt einen erheblichen Schritt zurück in Richtung europäischer Zusammenarbeit dar und korrigiert die früheren strengen Vorgaben, die als schädlich für die britische Wirtschaft empfunden wurden.

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Stakeholder sehen politische Risiken und Chancen

Die Positionen der verschiedenen politischen Akteure in Großbritannien sind nach dieser Ankündigung deutlich gespalten. Während die aktuelle Regierung die wirtschaftliche Notwendigkeit dieser Annäherung betont, äußern ehemalige Premierminister und rechtspopulistische Kräfte starken Widerstand. Nigel Farage und der Ex-Premier Boris Johnson haben sich in jüngster Zeit wieder deutlich zu Wort gemeldet und ihre Unterstützung für eine strikte Distanzierung von Brüssel bekräftigt. Die Brexit-Befürworter warnen davor, alte Wunden politisch aufzureißen, und argumentieren, dass ein solcher Schritt das Land in eine Phase der Unsicherheit zurückwerfen würde, aus der es sich gerade erst erholt hat. Burnham weiß um diese politische Sensibilität und muss daher mit äußerster Vorsicht agieren.

Wirtschaftliche Folgen und öffentliche Meinung

Die wirtschaftlichen Realitäten der vergangenen Jahre haben die Argumente der Brexit-Befürworter in den meisten Branchen widerlegt. Statt der erhofften Besserung führte die Distanzierung von den EU-Regelungen zu Handelshemmnissen und Bürokratie, die den britischen Exporten schaden. Viele Bürgerinnen und Bürger hatten zuvor das Gefühl, dass Brüssel über ihren Handel bestimmt, doch die aktuelle Entwicklung zeigt, dass der Austritt nicht die gewünschte wirtschaftliche Freiheit gebracht hat. Eine Mehrheit der britischen Bevölkerung würde sich heute vermutlich anders entscheiden als bei der Abstimmung im Jahr 2016, bei der die Freizügigkeit und EU-Vorgaben zentrale Streitpunkte waren. Die Regierung nutzt diese Erkenntnisse, um die größten ökonomischen Schäden des Austritts zu mildern und den Wohlstand wieder zu sichern.

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Zukünftige Schritte ohne zweites Referendum

Trotz der klaren Absicht, die Beziehungen zur EU zu normalisieren, wird es voraussichtlich kein zweites Referendum über die Mitgliedschaft geben. Premierminister Burnham hat verstanden, dass ein solches Vorhaben politisch extrem riskant ist und die Gesellschaft weiter spalten könnte. Die Regierung konzentriert sich stattdessen auf die praktische Umsetzung des neuen Abkommens, um konkrete Verbesserungen im Handel und bei der Mobilität zu erreichen. Dies ist ein pragmativer Ansatz, der die Realität anerkennt, ohne die politischen Grundlagen des vergangenen Jahrzehnts direkt in Frage zu stellen. Der Brexit gilt somit nicht mehr als ideologisches Projekt, sondern als ein gescheiterter Schritt, der nun durch diplomatische Lösungen korrigiert wird.

Ausblick auf die politische Stabilität

Die Ankündigungen von Andy Burnham markieren das Ende einer Ära der Isolation und den Beginn einer neuen Phase der europäischen Integration ohne Mitgliedschaft. Die britische Regierung zeigt, dass sie bereit ist, die Konsequenzen des Austritts zu akzeptieren und die negativen Effekte rückgängig zu machen. Dieser Weg ist politisch schwierig, da er die Narrative der Brexit-Unterstützer herausfordert, die eine totale Trennung von den EU-Strukturen forderten. Dennoch ist es aus wirtschaftlicher Sicht der einzig richtige Weg, um die Wettbewerbsfähigkeit Großbritanniens auf dem Weltmarkt zu erhalten. Die kommenden Monate werden zeigen, wie schnell die neuen Handelsabkommen umgesetzt werden können und ob sie das Vertrauen der Bevölkerung in die politische Führung wiederherstellen können.