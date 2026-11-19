Britischer Premier Andy Burnham will die Beziehungen zur EU verbessern. Boris Johnson kritisiert dies scharf als Verrat am Brexit-Ergebnis.

Zehn Jahre nach dem historischen Brexit -Referendum und fast sieben Jahre nach dem offiziellen Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union flammen die politischen Konflikte auf der britischen Insel erneut auf. Der ehemalige Premierminister Boris Johnson warnt vor einer Annäherung an die EU, während der neue britische Premierminister Andy Burnham enge Zusammenarbeit in Brüssel anstrebt. Burnham sieht in einer Vertiefung der Beziehungen einen Weg, um die wirtschaftliche Talfahrt der letzten Jahre zu stoppen.

Zehn Jahre nach Brexit bricht alter Streit aus

Andy Burnham (56) von der Labour-Partei und seine niederländische Frau Marie-France van Heel (56) stehen im Zentrum dieser neuen Debatte, die von der britischen Öffentlichkeit sehr unterschiedlich aufgenommen wird. Burnham will am Freitag ab 10.30 Uhr in Brüssel an einem hochkarätigen Gipfel teilnehmen, der deutliche Signale für eine engere Kooperation setzen soll. Für viele der ehemaligen Brexit-Gegner war der Austritt eine Enttäuschung, und nun träumen sie von einem so genannten Brejoin.

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Dieses Wortspiel aus Britain und Rejoin steht für den Wunsch, die Mitgliedschaft in der EU wiederherzustellen. Boris Johnson (62), der vor zehn Jahren die Kampagne mit den berühmten roten Bussen anführte, wittert in diesen Plänen einen Verrat an seinen eigenen politischen Zielen. Er gilt als das Symbol des erfolgreichen Brexit-Lagers und reagiert erbost auf die Bemühungen von Burnham, die alten Zerrüttungen zu überwinden. Johnson beteuert, dass sein Lebenswerk durch diese Annäherungsbemühungen bedroht ist.

Johnson kritisiert Kuschelkurs und droht mit Rückkehr

Boris Johnson äußerte sich gegenüber der Zeitung The Telegraph scharf und erklärte, es sei Wahnsinn, die Brexit-Frage zur politischen Priorität zu machen. Er ist überzeugt, dass Andy Burnham mit seiner Strategie nicht durchkommen werde, weil die Menschen keine Dummköpfe seien. Sollte die Annäherung fortgesetzt werden, deutete Johnson an, dass er selbst wieder in den politischen Ring steigen würde, um den als Kuschelkurs empfundenen Weg zu stoppen.

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Auch der rechtspopulistische EU-Kritiker Nigel Farage (62) von der Reform UK Partei nutzt die Situation für eigene Zwecke. Farage warf Burnham Verrat an den Wählern vor und wittert neues Wählerpotential, obwohl er aufgrund diverser Skandale politisch an Boden verloren hat. Das ehemalige Vote-Lager hat sich in Stay Out umbenannt und wirbt aktiv gegen einen Wiedereintritt. Auf roten Bussen wird behauptet, dass die Mitgliedschaft die Briten wöchentlich 750 Millionen Pfund kosten würde.

Johnson selbst kritisierte den Deal, den sein Kabinett ausgehandelt hat, als gescheitert und zu überhärte. In einer Rede erklärte er, der erhaltene Brexit habe nicht funktioniert und man habe mehr verloren, als man gewonnen habe. Er bezeichnete den Brexit als den ersten Dominostein in einer Entwicklung hin zu mehr Isolationismus und Protektionismus. Der Pro-Europäer, der mit einer Niederländerin verheiratet ist, fügte hinzu, genau das sei gewesen, was die Feinde Europas und Russlands gewünscht hätten.

Experten sehen Re-join als sehr unwahrscheinlich

Obwohl die rhetorischen Scharfe zunimmt, zeigen Umfragen, dass eine Mehrheit der Briten den Brexit längst bereut. Doch die Realisierung eines neuen Beitritts wird von Experten als extrem schwierig eingeschätzt. Der Politökonom Prof. Iain Begg von der London School of Economics erklärte gegenüber BILD, dass ein Re-join sehr unwahrscheinlich sei. Er nannte zwei Hauptgründe: Erstens würde ein neues Referendum die kaum verheilten Wunden der gespaltenen Gesellschaft wieder aufreißen.

Zweitens sei klar, dass ein Wiedereintritt zu deutlich weniger vorteilhaften Bedingungen erfolgen würde, als sie die Briten bis 2016 genossen hatten. Die politische Landschaft hat sich seither verändert, und die Verhandlungsposition des Vereinigten Königreichs ist schwächer als zuvor. Trotz dieser fundamentalen Unterschiede scheint ein pragmatischer Ausgleich in Teilbereichen möglich zu sein. Die beiden Seiten scheinen über den Rosenkrieg der Trennungsphase hinauszugehen.

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Pragmatische Schritte normalisieren Lebensmittelhandel

Als erster konkreter Schritt soll der Lebensmittelhandel über den Ärmelkanal normalisiert und entbürokratisiert werden. Bisher scheiterten solche Initiativen am Widerstand aus Brüssel, doch nun zeigt sich Bewegung. London wird im Gegenzug wahrscheinlich einem Programm zustimmen, das jungen Menschen das Studieren und Arbeiten auf der jeweils anderen Seite des Ärmelkanals erleichtert. Diese Maßnahme soll die jugendlichen Arbeitskräfte und Studierenden fördern.

Diese vertraglichen Details zielen darauf ab, die alltäglichen Barrieren zwischen den Nachbarn abzubauen, ohne die politische Grundfrage des Austritts neu aufzurollen. Während Boris Johnson und Nigel Farage die politische Richtung kritisieren, arbeiten Andy Burnham und seine Berater an der technischen und wirtschaftlichen Annäherung. Die Spannung zwischen der historischen Identität des Landes und den heutigen wirtschaftlichen Notwendigkeiten bleibt bestehen, doch kleine Brücken werden gerade gebaut.