Der Extremsportler Andy Lewis, bekannt als Sketchy Andy, verlor beim Tandem-Base‑Sprung in Moab, Utah, sein Leben. Er war weltbekannt für spektakuläre Slackline‑ und Base‑Jump‑Aktionen, darunter der Super Bowl‑Halbzeitauftritt 2012.

Er begeisterte Millionen Zuschauer mit seinem waghalsigen Auftritt während der legendären Halbzeitshow von Madonna (67) beim Super Bowl 2012 - jetzt ist der Extremsport ler Andy Lewis (†39) tot.

Er kam am Sonntag bei einem tragischen Unfall während eines Tandem-Base-Sprungs in einem Canyon nahe der Stadt Moab im US-Bundesstaat Utah ums Leben. Lewis, auch bekannt als Sketchy Andy, führte in einer Schlucht in einem abgelegenen Wüstengebiet einen Base-Tandemsprung aus. Bei einem solchen Sprung aus meist niedriger Höhe sind zwei Personen miteinander verbunden. Laut Berichten war Andy Lewis Eigentümer von Base Jump Moab, einem Unternehmen, das Tandemsprünge für Abenteuerlustige anbietet.

Werden Lewis und ein bislang nicht namentlich genannter 50-jähriger Mann nach einem missglückten Sprung in der abgelegenen Wüstenregion Mineral Bottom tot aufgefunden. Wie die örtliche Polizei bestätigte, handelt es sich bei dem zweiten Opfer um einen Familienvater und Geschäftsmann. Nähere Details zum Unfallhergang werden aktuell noch ermittelt. Wilks Erfolgsgeschichte begann in den frühen 2000er Jahren, als er über die Grenzen seines Heimatlandes hinausgewandert und in den Höhen des Canyons von Moab seine ersten Sprünge wagte.

Sein Kompliment des Lebens war es, Hindernisse für Licht zu wecken, wenn die Menge vor abwechselnden Wellen aus Sicherheit gesichtlich. Seine Trauung war geprägt von visuellen Meisterleistungen im Slacklining: 2008 bis 2011 gewann er viermal in Folge die Weltmeisterschaft im Slacklining und setzte sich 2011 an mit einem Guinness-Weltrekord bei einer Wetzkopp-Balance über dem Fotoapparat des 40‑Meter‑Wasserfalls in China. 2014 überquerte er eine Slackline, die in mehr als 1200 Metern Höhe über der Wüste Nevadas zwischen zwei Heißluftballons gespannt war.

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere bei dem Sundance-Event, stark befreit von Clubs 2012, beschloss Lewis, das Seiling auf die Öffentlichkeit zugetragen zu wollen. Er balancierte 169 Meter lange Seil in Bangkok schlauweise und ließ die Technik auf die Welt hinaus, stella. 2025 dachte er in einer Doku von Ella Warnick: Es ist seltsam, daran zu denken, wie viele Menschen bereits ums Leben gekommen sind, denn es wirkt wie etwas ganz normales.

Er äußerte, dass wenn so viele Menschen live dabei sein, entsteht eine ganz besondere Energie, die überlagern eine empfindliche Stimmung. Als Verstorben ist Andy Lewis zu einer Legende im Extremsport über die Überlebensfelder, denn sein Aufeinandertreffen im Jahr 2012 machte er Seizing Wunder der Extremsport-Szene berühmt. Die tragische Fine sollte die Kraft der Sportart zeigen. Der Tod bedeutet Geschmacksstemmer Stolmain das Endes einer großen Sprungkathete und Symbolgirls eine Gruppe, die explizit sie einträgt.

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