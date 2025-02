Andy Murrays peinliches Ski-Abenteuer: Bergrettung mit dem Motorschlitten

Tennisstar Andy Murray geriet während eines Skiabenteuers in den Bergen in Schwierigkeiten und musste von der Bergwacht mit einem Motorschlitten gerettet werden. Murray, der ohne vorherigen Anfängerkurs auf die Skipiste ging, beschrieb die Situation im Podcast „Sporting Misadventures“ als peinlich und bedankte sich bei den Rettern für ihre Hilfe.

Tennisstar Andy Murray (37) ist vor allem den Fans aus Wimbledon bekannt, doch seine jüngste sportliche Herausforderung führte den ehemaligen Olympiasieger auf ungewohntes Terrain: die Skipiste. Wie der 37-Jährige im Podcast „Sporting Misadventures“ berichtete, endete sein Abenteuer in den Bergen auf unerwartete Weise.

Andy, der ohne vorherigen Anfängerkurs auf den Brettern unterwegs war, geriet auf einer Piste in Schwierigkeiten und musste schließlich von der Bergwacht mit einem Motorschlitten gerettet werden. Zuvor hatte er bereits beim Ausstieg aus dem Skilift große Probleme: „Ich konnte einfach nicht aussteigen, also musste ich mit Fremden weiterfahren, die mich hochheben mussten.“ Seiner Frau war die Situation so peinlich, dass sie sich entschied, den Berg lieber allein zu erklimmen. Im Gespräch schilderte Andy, dass ihm vor allem das Fehlen von Brems-Technik und Orientierung zu schaffen machte. „Ich kann nicht Ski fahren – ich weiß nicht, wie ich anhalten soll. Wir waren auf einer grünen Piste für Anfänger und nachdem wir diesen Teil hinter uns hatten, ging es weiter mit blauen und roten Pisten.“ Diese schwierigeren Pisten stellten ihn vor eine unlösbare Herausforderung – und ein geschlossener Lift verhinderte, dass er den Berg einfach wieder nach unten fahren konnte. Im Podcast erzählte er peinlich berührt: „Ich musste mit einem dieser Motorschlitten gerettet werden. Das ist nicht wirklich die Aufgabe der Retter – sie sind da, um Verletzten zu helfen, und nicht irgendeinem Idioten, der dachte, er könne am späten Tag noch den Hang hinunterkommen.“ Obwohl ihm die Situation im Nachhinein unangenehm war, sei er dankbar, dass die Bergretter ihm geholfen hätten. Abseits des Tenniscourts gewährt Andy mit seinen Anekdoten oft Einblicke in seine eher unsportlichen Momente, die ihn sympathisch machen. Seit Jahren ist der Brite für seinen trockenen Humor bekannt, der ihn auch in heiklen Situationen nie verlässt. Zusammen mit seiner Frau Kim Sears, mit der er seit 2015 verheiratet ist, zieht der frühere Weltranglistenerste vier Kinder groß. Die Familie verbringt ihre Zeit am liebsten in ihrem Zuhause in Surrey, England, wo Andy regelmäßig von seinem Alltag als Tennisprofi – und nun auch von seinen ungewöhnlichen Ausflügen – erzählt. Auch wenn das Skiabenteuer kein Erfolg war, dürften seine Fans ihn dafür umso mehr ins Herz schließen.





