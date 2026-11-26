Der Chefcoach der Kansas City Chiefs, Andy Reid, gibt sein legendäres Macaroni and Cheese Rezept preis. Erfahren Sie alle Zutaten und Zubereitungsschritte.

Andy Reid, der langjährige Head Coach der Kansas City Chiefs, hat ein seit Jahrzehnten geheimes Familienrezept öffentlich gemacht. Das begehrte Gericht, das für seinen enormen Appetit auf Nudeln mit Käsesauce bekannt ist, wurde durch den Investigativ-Journalisten Pablo Torre aufgedeckt. Die Enthüllung erfolgte während der Thanksgiving-Folge von Torres Podcast " Pablo Torre finds out" und sorgte für große mediale Aufmerksamkeit. Torre nutzte dabei die Hilfe des ehemaligen Chiefs-Spielers Mitchell Schwartz, um die genauen Instruktionen zu rekonstruieren.

Detaillierte Anleitung zur Zubereitung des Gerichts

Mitchell Schwartz lieferte dem Podcaster umfassende Anweisungen, die auf Textnachrichten von Andy Reid basieren. Der erste Schritt erfordert, den Backofen auf exakt 175 Grad Celsius vorzuheizen. Parallel dazu müssen die Macaroni-Nudeln gekocht werden, bis sie eine al dente Konsistenz erreicht haben. Anschließend werden die Nudeln abgeseiht und warmgehalten, bis die Sauce fertiggestellt ist. Dieser Prozess ist entscheidend, um die richtige Textur für das Endprodukt zu gewährleisten.

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Für die Sauce selbst bereitet der 68-jährige Coach eine eigene Béchamel-Base zu. Dazu schmilzt er Butter bei mittlerer Hitze in einem Topf. Sobald die Butter flüssig ist, wird Mehl hinzugefügt und die Mischung für zwei Minuten unter ständigem Rühren weitergekocht. Dieser Vorgang sorgt dafür, dass der rohe Mehlgeschmack verschwindet und die Sauce später bindet, ohne klumpig zu werden.

Im nächsten Schritt werden Milch und Sahne mit einem Schneebesen in das Butter-Mehl-Gemisch gegeben. Diese Zutaten werden so lange verquirlt, bis eine vollständig glatte Flüssigkeit entsteht. Die Mischung wird dann zum Kochen gebracht, damit die Sauce deutlich eindickt und eine cremige Konsistenz annimmt. Diese Basis bildet das Fundament für den charakteristischen Geschmack des Gerichts.

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Die geheimen Zutaten und Gewürze

Die eigentliche Magie liegt in der komplexen Mischung aus Käsesorten und Gewürzen. Sobald die Basis fertig ist, fügt Andy Reid die erste Geheimzutat hinzu: amerikanischer Käse der Marke Velveeta. Dieser wird in die heiße Sauce gegeben und so lange gerührt, bis sich keine Klumpen mehr bilden und der Käse vollständig geschmolzen ist.

Im Anschluss folgen sechs verschiedene weitere Käsesorten, die langsam in die Sauce integriert werden. Diese umfassen würzigen Cheddar, Gruyère, Fontina, Gouda, Mozzarella und Parmesan. Jede dieser Sorten trägt mit ihren spezifischen Eigenschaften zu der vielschichtigen Aromatik bei. Reid würzt die Sauce nach dem Hinzufügen aller Käsesorten erneut, um das Geschmacksprofil zu perfektionieren.

Zusätzlich werden verschiedene Gewürze verwendet, um die Würze zu vervollständigen. Dazu gehören Salz, Pfeffer, Knoblauch-Pulver, gemahlene Senfkörner und Paprika. Diese Kombination verleiht dem Gericht die typische Schärfe und Tiefe, die es von herkömmlichen Hausmacher-Versionen unterscheidet. Die genaue Balance dieser Zutaten ist Teil der langjährigen Praxis von Andy Reid.

Topping und Backprozess für optimale Textur

Nachdem die Nudeln in die fertige Käsesauce gegeben und gut umgerührt wurden, erfolgt die Vorbereitung für den Ofen. Die Mischung wird in eine Backform umgefüllt. Ein weiterer wichtiger Schritt ist das Topping, das Andy Reid mit Cornflakes zubereitet. Diese Cornflakes werden von Hand in kleine Stücke zerbröselt.

Das zerbröselte Cornflakes-Topping wird mit geriebenem Parmesan, geschmolzener Butter sowie Salz und Pfeffer vermischt. Diese Kombination wird gleichmäßig auf der befüllten Backform verteilt. Die Form wird anschließend mit Folie abgedeckt und für 30 Minuten in den vorgeheizten Ofen gestellt. Dieser Schritt sorgt dafür, dass die Nudeln durcherhitzen und die Käsesauce weiter andickt.

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Nach der halben Stunde wird die Folie entfernt, um die Cornflakes goldbraun und knusprig zu backen. Die Backform verbleibt noch weitere zehn bis 15 Minuten ohne Abdeckung im Ofen. Ist der Backprozess abgeschlossen, wird das Gericht herausgenommen und zehn Minuten an der Luft abkühlen gelassen. Diese Wartezeit ist notwendig, damit sich die Sauce leicht festigt und das Gericht nicht sofort wieder zerfällt.

Reaktion der Verantwortlichen und Tests der Küche

Andy Reid trägt der Veröffentlichung seines Rezepts durch Pablo Torre keinerlei Negativität nach. Stattdessen zeigte sich der Chefcoach begeistert von dem Ergebnis. Der Podcaster schickte ihm eine Schüssel des fertigen Gerichts zu, welches Reid prompt verzehrte. Sein Fazit fiel eindeutig aus: "Das ist großartig!". Diese positive Reaktion unterstreicht die Qualität des Gerichts, auch wenn es nicht seine persönliche Handarbeit ist.

Um die Authentizität des Rezepts zu überprüfen, probierte Pablo Torre das Gericht gemeinsam mit dem US-amerikanischen Star-Koch David Chang aus. Diese Kooperation diente dazu, die kulinarischen Aspekte des Rezepts fachmännisch zu bewerten. Die gemeinsame Verkostung bestätigte, dass die detaillierten Instruktionen von Mitchell Schwartz korrekt waren und das Ergebnis den hohen Ansprüchen von Andy Reid entspricht.

Die Enthüllung dieses Rezepts ist mehr als nur ein kulinarisches Update für die Fans der Kansas City Chiefs. Sie bietet einen Einblick in die persönlichen Vorlieben einer Schlüsselfigur der NFL. Das Macaroni and Cheese ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Medienberichterstattung über Andy Reid. Die präzise Dokumentation der Zutaten und Schritte durch Pablo Torre und Mitchell Schwartz macht das Rezept nun für jedermann reproduzierbar.

Für Sportbegeisterte und Hobbyköche gleichermaßen ist dies eine Gelegenheit, ein Stück der Chiefs-Kultur zu Hause nachzukochen. Die Kombination aus traditionellen Techniken und spezifischen Zutaten wie Velveeta und mehreren Premium-Käsesorten sorgt für ein unverwechselbares Ergebnis. Die Veröffentlichung markiert einen seltenen Moment, in dem ein so gut gehütetes Geheimnis einer öffentlichen Prüfung standhält und positiv bewertet wird.