Pablo Torre und Mitchell Schwartz haben das vertrauliche Rezept von Chiefs-Trainer Andy Reid publiziert. Die detaillierten Anweisungen offenbaren die genauen Zutaten und Methoden für das berühmte Gericht.

Der Head Coach der Kansas City Chiefs, Andy Reid, hat sein lang geheimes Rezept für Macaroni and Cheese der Öffentlichkeit preisgegeben. Der Investigativ-Journalist Pablo Torre deckte die detaillierten Zubereitungsschritte während der Thanksgiving-Episode seines Podcasts " Pablo Torre finds out" auf. Die Enthüllung erfolgte in Zusammenarbeit mit Mitchell Schwartz, einem ehemaligen Star der Chiefs, der als zentraler Informant fungierte.

Zusammenarbeit zwischen Torre und Schwartz

Mitchell Schwartz half Pablo Torre dabei, die Instruktionen des 68-jährigen Trainers aus Textnachrichten zu rekonstruieren. Die Kommunikation lief komplett digital ab, wobei Schwartz die genauen Anweisungen Schritt für Schritt weiterleitete und so eine umfangreiche Anleitung erstellte. Diese Methode ermöglichte es, das bis dato strikt gehütete Familienrezept genau und vollständig zu dokumentieren, ohne dass direkte physische Anwesenheit erforderlich war. Schwartz überprüfte die erhaltenen Informationen mehrfach, um die Authentizität der Methode von Andy Reid sicherzustellen.

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Bereitstellung der Sauce und Käse-Kombination

Der Kochprozess beginnt mit dem Vorheizen des Ofens auf exakt 175 Grad Celsius, was 350 Grad Fahrenheit entspricht. Parallel dazu werden die Macaroni-Nudeln in kochendem Wasser zubereitet, bis sie al dente sind, anschließend abgießen und warm gehalten. Für die Basis der Soße schmilzt Andy Reid Butter bei mittlerer Hitze und rührt Mehl ein. Diese Mischung wird zwei Minuten lang unter ständigem Rühren gekocht, um eine Roux-Basis zu schaffen. Anschließend werden Milch und Sahne mit einem Schneebesen in das Butter-Mehl-Gemisch gegeben, bis eine glatte Konsistenz erreicht ist.

Die Sauce wird aufgekocht, damit sie eindickt, und dann mit Salz, Pfeffer, Knoblauch-Pulver, gemahlenen Senfkörnern und Paprika gewürzt. Der erste wesentliche Schritt bei den Käsezusätzen ist die Zugabe von amerikanischem Käse der Marke Velveeta. Dieser wird untergerührt, bis keine Klumpen mehr sichtbar sind. Daraufhin folgen sechs weitere Sorten: würziger Cheddar, Gruyère, Fontina, Gouda, Mozzarella und Parmesan. Reid rührt alles glatt, würzt nach und gibt die Nudeln hinzu.

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Spezielles Topping und Backprozess

Ein entscheidender Bestandteil des Rezepts ist das Topping, das auf Cornflakes basiert. Diese werden zerbröselt und mit Parmesan, geschmolzener Butter sowie Salz und Pfeffer vermischt. Die mit Nudeln gefüllte Backform wird mit Folie abgedeckt und für 30 Minuten in den Ofen geschoben. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Folie entfernt, damit die Oberfläche Kontakt zur Hitze bekommt.

Das Gericht verbleibt weitere zehn bis fünfzehn Minuten im Ofen, bis die Cornflakes eine goldbraune Farbe angenommen haben. Nach dem Entfernen aus der Hitze muss die Macaroni-and-Cheese-Mischung noch zehn Minuten an der Luft abkühlen, bevor der Verzehr beginnt. Dieser Schritt sorgt dafür, dass die Soße etwas eindickt und die Struktur des Gerichts stabil bleibt.

Reaktionen und kulinarische Überprüfung

Pablo Torre hat das Rezept nicht nur publiziert, sondern es gemeinsam mit dem US-amerikanischen Star-Koch David Chang tatsächlich nachgekocht. Diese kulinarische Überprüfung diente dazu, die Machbarkeit und den Geschmack des Gerichts in der Praxis zu testen. Andy Reid zeigt sich überraschend gelassen über die Veröffentlichung seiner privaten Kochgeheimnisse. Er hält Torre die Veröffentlichung nichts entgegen.

Als Beweis für seine gute Laune schickte der Podcaster eine Schüssel des fertig zubereiteten Gerichts an den Coach der Chiefs. Reid aß die Portion prompt und bewertete das Ergebnis des Nachkochens als großartig. Diese positive Rückmeldung bestätigt die hohe Qualität der nachgebauten Version und unterstreicht den Erfolg der gemeinsamen Recherche von Torre und Schwartz. Das Rezept steht nun vollständig zur Verfügung und kann weltweit nachgekocht werden.