Der Kapitän der schottischen Fußball-Nationalmannschaft, Andy Robertson, erhält besonderen Beistand von seinem verstorbenen Freund Diogo Jota bei der Weltmeisterschaft. Rute Cardoso, die Witwe von Jota, hat Robertson in einem bewegenden Brief mitgeteilt, dass Jota bei ihm sein wird - in seinen Gedanken, Schritten und seinem Herzen. Robertson und Jota waren eng befreundet und hatten gemeinsam über die Weltmeisterschaft gesprochen. Schottland startet in der Nacht auf Sonntag in das Turnier, es ist der erste WM-Auftritt der 'Bravehearts' seit 1998.

Wenn Andy Robertson seine Schotten auf den WM-Rasen führt, erhält er besonderen Beistand aus dem Himmel. Rute Cardoso hat ihm in einem bewegenden Brief mitgeteilt, dass ihr verstorbener Ehemann Diogo Jota bei ihm sein wird - in seinen Gedanken, Schritten und seinem Herzen.

Robertson und Jota waren eng befreundet und hatten gemeinsam über die Weltmeisterschaft gesprochen. Cardoso schrieb, dass sie realisiert habe, dass Diogo den Platz nie wirklich verlassen hat, als sie Robertsons emotionale Offenbarung gehört hatte. Robertson wird die Worte von Cardoso lange im Gedächtnis behalten und spielt nicht nur für sich, sondern auch für Jota. Schottland startet in der Nacht auf Sonntag in das Turnier, es ist der erste WM-Auftritt der 'Bravehearts' seit 1998





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