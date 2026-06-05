Der schottische Linksverteidiger Andy Robertson wechselt ablösefrei von Liverpool zu Tottenham. Der neue Trainer Roberto De Zerbi schwärmt von Robertson und sieht ihn als wichtigen Verstärkung für das Team.

Andy Robertson wechselt ablösefrei von Liverpool zu Tottenham . Der schottische Linksverteidiger kommt als wichtiger Verstärkung für den neuen Trainer Roberto De Zerbi . Robertson war bei Liverpool zu einem Marktwert von 80 Millionen Euro und wurde zu einer Klub-Ikone.

Er hat 378 Pflichtspiele für den Klub absolviert und 14 Tore und 69 Vorlagen erzielt. Der schottische Nationalspieler war auch ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Liverpool-Mannschaft, die neun Titel gewonnen hat. Der Wechsel von Robertson ist ein wichtiger Coup für Tottenham, das in der vergangenen Premier-League-Saison die viertschwächste Defensive der Liga hatte.

Der neue Trainer Roberto De Zerbi schwärmt von Robertson: 'Andy ist jemand, den ich seit vielen Jahren bewundere, und er wird herausragende technische Qualitäten, Erfahrung, Führungsqualitäten und die richtige Mentalität in unser Team einbringen.

' Auch Sportdirektor Johan Lange freut sich über den Wechsel: 'Wir freuen uns sehr, Andy im Verein willkommen zu heißen. In erster Linie ist er ein herausragender Linksverteidiger - einer der besten aller Zeiten in der Premier League - und jemand, der unsere Mannschaft verstärken wird.

' Der Wechsel von Robertson ist ein wichtiger Schritt für Tottenham, um seine Defensive zu stärken und sich in der Premier League zu etablieren





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