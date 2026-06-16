Andy Roddick verteidigt Alexander Zverev gegen Kritik

Der ehemalige Grand-Slam-Champion Andy Roddick hat sich für Alexander Zverev eingesetzt, der von einigen Kritikern als nicht so gut angesehen wird. Roddick argumentiert, dass Zverevs Erfolge sprechen für sich und dass er nicht zu unrecht untergeht.

Während der Jubel um Alexander Zverev s French-Open-Sieg leiser wird, werden die kritischen Stimmen im Netz lauter. Ein ehemaliger Grand-Slam-Champion, Andy Roddick , meldet sich zu Wort und nimmt den Deutschen überraschend in Schutz.

Er habe keinen der Topspieler geschlagen, sei immer noch unsympathisch. Diese negative Stimmung sorgt für Ärger bei Roddick. In seinem Podcast "Served" stellt der ehemalige Grand-Slam-Champion zunächst klar, dass man aus bestimmten Gründen neben des Platzes nicht unbedingt Fan von Zverev sein muss. Alexander Zverev bricht Interview ab - Boris Becker rät: dann wirst du in Deutschland vielleicht auch geliebt.

Aber es gibt Leute in verschiedenen Podcasts, die über ihn sprechen, als wäre er kein großartiger Spieler. Und das macht mich wütend, sagt Roddick. Zverevs bisherige Erfolge sprechen für sich: 24 Einzeltitel, olympisches Einzelgold und zweimal die ATP-Finals. Während Roger Federer nie das olympische Einzelgold bejubeln durfte, verpasste Nadal die ATP-Finals.

Zverev hingegen schaffte beides. Und obendrauf nun der langersehnte Grand-Slam-Titel. Den Grund für das Untergehen von Zverevs Erfolgen sieht Roddick in der Zeit, zu der er spielt. Neben Superstars wie Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gehe der 29-Jährige zu unrecht unter: Nur weil Carlos und Jannik so gut sind, sollten wir nicht an den Punkt kommen, an dem jeder andere behandelt wird wie ein Stück Dreck.

Hinter Sinner und Alcaraz ist er immer dieser nächste Mann. Zu behaupten, er sei nicht so gut, ist gegenüber jedem Tennisspieler auf der Welt beleidigend, fügt Roddick hinzu. Auf den Grand-Slam-Titel hat Zverev lange gewartet. Zeit diesen ausgiebig zu feiern, hat er jedoch nicht. Denn nun beginnt die Vorbereitung für das nächste Turnier





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