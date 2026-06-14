Andy Roddick verteidigt Alexander Zverev gegen Kritik nach French-Open-Sieg

Der ehemalige Grand-Slam-Champion Andy Roddick setzt sich in seinem Podcast für Alexander Zverev ein und kritisiert die negative Berichterstattung über den deutschen Tennisspieler trotz dessen beeindruckender Erfolge.

Während der Jubel um Alexander Zverev s French-Open-Sieg langsam abklingt, mehren sich kritische Stimmen in den sozialen Medien und in verschiedenen Podcasts. Ein ehemaliger Grand-Slam-Champion, Andy Roddick , äußert sich in seiner Sendung "Served" und nimmt den deutschen Tennis spieler in Schutz.

Roddick betont, dass man Zverev als Person nicht mögen muss, aber seine sportlichen Leistungen nicht kleinerreden dürfe. Die negative Berichterstattung und das Untergraben von Zverevs Erfolgen ärgern ihn zutiefst. Zverevs Bilanz ist beeindruckend: 24 Einzeltitel, olympisches Einzelgold und zweimalige Siege bei den ATP-Finals. Während Roger Federer nie das olympische Einzelgold gewann und Rafael Nadal die ATP-Finals nie für sich entscheiden konnte, hat Zverev beide Errungenschaften vorzuweisen.

Zudem gesellt sich nun der langersehnte erste Grand-Slam-Titel hinzu. Roddick sieht das Problem darin, dass Zverevs Erfolge in der aktuellen Ära, dominiert von Stars wie Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, übersehen werden. Er kritisiert, dass Zverev trotz seiner Konstanz und Titel stets als "der Nächste" abgetan wird, an seine Stellung als einer der besten Spieler der Welt erinnert zu werden. Es sei beleidigend gegenüber allen anderen Tennisspielern, Zverevs Klasse in Frage zu stellen.

Roddick fordert mehr Fairness und Anerkennung für Zverevs Leistungen, unabhängig von persönlichen Vorlieben. Nach dem historischen Sieg in Paris bleibt Zverev kaum Zeit zum Feiern, da bereits die Vorbereitung für das nächste Turnier beginnt. Die Debatte über seine öffentliche Wahrnehmung dauert derweil an, während Roddick klare Position für den Deutschen bezieht und ihn gegen ungerechte Kritik verteidigt





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