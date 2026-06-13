Andy Roddick verteidigt Alexander Zverev gegen wachsende Kritik nach French‑Open‑Sieg

Der ehemalige Grand‑Slam‑Champion Andy Roddick äußert sich in seinem Podcast gegen die zunehmende Negative Stimmung gegenüber Alexander Zverev nach dessen French‑Open‑Triumph und fordert mehr Respekt für dessen sportliche Erfolge.

Als die jubelnden Rufe über Alexander Zverev s historischen Sieg bei den French Open allmählich verklingen, mehren sich im Internet die kritischen Stimmen. Inmitten dieses lauten Gegenwinds meldet sich ein unerwarteter Verteidiger zu Wort: der ehemalige Grand‑Slam‑Champion Andy Roddick .

In seinem Podcast "Served" nimmt er die harten Angriffe auf den Deutschen entgegen und weist darauf hin, dass man Zverev nicht aus reiner Sympathie, sondern auf Basis seiner sportlichen Leistungen bewerten sollte. Roddick macht deutlich, dass Zverev zwar keinen der Top‑Spieler der Gegenwart geschlagen hat, aber dennoch über eine beeindruckende Bilanz verfügt: 24 Einzeltitel, olympisches Gold im Einzel und zweimal die Teilnahme an den ATP‑Finals.

Diese Erfolge stellten ihn im Vergleich zu Legenden wie Roger Federer, der nie olympisches Gold gewann, und Rafael Nadal, dem die ATP‑Finals verwehrt blieben, in ein eigenes Licht. Der jüngste Grand‑Slam‑Titel rundet sein beeindruckendes Repertoire ab und sollte, so Roddick, nicht leichtfertig abgewertet werden. Roddick kritisiert zudem die mediale Ungerechtigkeit, die Zverev im Schatten von Superstars wie Jannik Sinner und Carlos Alcaraz erfährt.

Er betont, dass das enorme Talent und die kontinuierliche Leistung von Zverev nicht durch die übermäßige Präsenz der beiden jungen Spanier und Italiener relativiert werden dürfen.

"Nur weil Carlos und Jannik gerade im Rampenlicht stehen, bedeutet das nicht, dass andere Spieler wie ein Stück Dreck behandelt werden dürfen", erklärt er im Podcast. Die Aussage, Zverev sei nicht auf dem Niveau seiner Konkurrenten, empfindet Roddick als beleidigend gegenüber jedem Tennisspieler, der sich auf höchstem Niveau behauptet. Er fordert ein respektvolles Diskutieren, das die Leistungen aller Top‑Athleten anerkennt, anstatt sie aufgrund von Popularität oder Medienpräsenz zu marginalisieren.

Während die öffentliche Meinung noch schwankt, gibt Zverev selbst kaum Zeit zum Ausruhen. Der 29‑jährige Deutsche muss bereits die Vorbereitungen für das nächste Großturnier in Angriff nehmen, denn nach dem triumphalen French‑Open‑Erfolg folgt sofort die nächste Herausforderung. In seinem privaten Umfeld stellt er sich weiterhin den Fragen, wie er die neu gewonnene Aufmerksamkeit in positiven Schwung umwandeln kann, ohne sich von den kritischen Kommentaren ablenken zu lassen.

Roddick hofft, dass die Diskussionen künftig sachlicher geführt werden und Zverev die verdiente Anerkennung für seine harte Arbeit und seine historischen Erfolge erfährt. Die Debatte um die gerechte Bewertung von Tennisstars bleibt also offen, doch mit Stimmen wie der von Roddick wird ein ausgewogeneres Bild der Leistung von Alexander Zverev gefordert





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