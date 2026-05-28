Andy Serkis stößt zum Cast von 'The Legend Of Vox Machina'

Die vierte Staffel der Fantasy-Serie 'The Legend Of Vox Machina' startet in sechs Tagen auf Amazon Prime Video. Andy Serkis wird mit seiner markanten Stimme zu den Hauptfiguren der Serie gehören und wird auch als Regisseur an der Produktion beteiligt sein.

Der 'Herr der Ringe'-Ikone Andy Serkis stößt zum Cast der Fantasy-Serie ' The Legend Of Vox Machina ' auf Amazon Prime Video . Die vierte Staffel der Serie startet in sechs Tagen und wird von dem Team von Critical Role produziert.

Andy Serkis wird mit seiner markanten Stimme zu den Hauptfiguren der Serie gehören und wird auch als Regisseur an der Produktion beteiligt sein. Die Serie erzählt packende und humorvolle Geschichten voller Abenteuer, Magie und Drachen und begeistert mit den großartig geschriebenen Figuren. Die Serie hat bereits drei Staffeln und hat positive Kritiken erhalten. Neben Andy Serkis werden auch andere bekannte Darsteller wie die Hobbit-Darsteller in der Serie auftreten.

Die vierte Staffel wird am 3. Juni auf Amazon Prime Video starten





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