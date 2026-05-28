Andy Serkis verstärkt Cast von "The Legend of Vox Machina" - vierte Staffel startet in 6 Tagen

Der Gollum‑Darsteller Andy Serkis schlüpft in eine neue Stimme für die vierte Staffel von "The Legend of Vox Machina". Der Start ist am 3. Juni, Parallel zu seiner Regie‑Tätigkeit in einem neuen "Herr der Ringe"‑Projekt.

Die beliebte Fantasy-Ikone aus der "Herr der Ringe"-Reihe erweitert den Cast einer der erfolgreichsten Serien des Genres, die nächste Woche auf Amazon Prime Video weitergeht.

Andy Serkis, der unvergessliche Gollum in Peter Jacksons Filmen, verleiht einer neuen Figur in der vierten Staffel von "The Legend of Vox Machina" seine markante Stimme. Die Ankündigung erfolgte über offizielle Social‑Media‑Kanäle, die das Veröffentlichungsdatum am 3. Juni bestätigten - damit startet die neue Staffel am selben Tag auf Prime Video.

Serkis ist nicht nur als Synchronsprecher zurückgekehrt, sondern bleibt auch eng mit Mittelerde verbunden: Er übernimmt die Regie für ein weiteres Projekt in der "Herr der Ringe"‑Welt und wird dort erneut die titelgebende Kreatur verkörpern.

"The Legend of Vox Machina" ist ein Ableger des beliebten Dungeons‑&‑Dragons‑Web‑Series‑Formats von Critical Role. Das Team, das aus professionellen Synchronsprecherinnen und -sprechern besteht, hat bereits in den ersten drei Staffeln zahlreiche positive Kritiken erhalten - jede Review war durchweg positiv, was die Serie zu einem Pflichtprogramm für Fantasy‑Fans macht. Neben der tiefgründigen Geschichte über tapfere Helden, mächtige Magie und feuerspeiende Drachen besticht die Serie durch humorvolle Dialoge und gut ausgearbeitete Charaktere, die das Publikum immer wieder in ihren Bann ziehen.

Die vierte Staffel erweitert das Universum um neue Protagonisten und bringt erneut Verbindungen zu bekannten "Herr der Ringe"‑Elementen, was die Vorfreude auf das weitere Geschehen enorm steigert. Fans der Tolkien‑Filme können sich freuen, weil sich die Schnittstelle zwischen beiden Welten vertieft. In früheren Staffeln wurden bereits Darsteller aus "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" eingebunden, und nun wird ein dritter Tolkien‑Star für "The Legend of Vox Machina" angekündigt, dessen Rolle jedoch noch geheim bleibt.

Die Ankündigungen werden auf Instagram und anderen Plattformen verbreitet, begleitet von einem Teaser‑Video, das die Stimmung der kommenden Episoden einfängt. Neben Serkis' Mitwirkung gibt es weitere Besetzungsdetails, die in einem umfangreichen Artikel zu "The Hunt for Gollum" erläutert werden. Die Serie selbst hat bereits über drei Millionen Kinobesucher:innen im deutschen Markt begeistert und gilt damit als die heimische Antwort auf internationale Phänomene wie "Harry Potter".

Mit dem bevorstehenden Start der vierten Staffel wird die Erwartungshaltung noch einmal deutlich erhöht - sowohl für eingefleischte Tolkien‑Fans als auch für Liebhaber epischer Fantasy‑Erzählungen, die auf Amazon Prime Video ein neues Kapitel aufschlagen





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