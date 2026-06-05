Andy-Warhol-Speisekarte erzielt 1.800 Euro bei Bares für Rares

Eine original erhaltene Speisekarte mit Andy Warhols Signatur und Widmung wird zum absoluten Highlight deraktuellen 'Bares für Rares'-Folge. Der Küchenchef Sepp Hügi verkauft das Andenken an ein exklusives Dinner von 1978 für das Dreifache der unteren Schätzung. Weitere Raritäten wie ein Christofle-Champagnerkühler und eine dampfbetriebene Modell-Dampflok stehen ebenfalls zur Versteigerung.

Bares für Rares ist seit Jahren eine feste Größe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Moderator Horst Lichter führt durch eine bunte Mischung an Raritäten, die oft interessante Geschichten mitbringen.

In der aktuellen Folge vom 5. Juni 2026 stand ein ganz besonderes Stück im Mittelpunkt: eine original erhaltene Speisekarte mit einer persönlichen Widmung und einer kleinen Zeichnung von Andy Warhol. Der Verkäufer Sepp Hügi, ehemaliger Küchenchef aus Brunnen am Vierwaldstättersee, hatte das Andenken von einem exklusiven Dinner in einer Züricher Villa am 24. Mai 1978 mitgebracht, bei dem Warhol zu Gast war.

Das Dinner fand im Rahmen einer Ausstellungseröffnung des Kunstgaleristen Thomas Ammann statt und umfasste ein mehrgängiges Menü von Gänse-Stopfleber über Ochsenschwanzsuppe bis zu Kalb und einem Soufflé mit heißen Beeren. Nach dem Essen wurde Sepp in den Speisesaal gebeten und erhielt die signierte Karte. Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel hoben die besondere Bedeutung der persönlichen Widmung und des Zustands hervor, was den Wert deutlich über ein normales Autogramm hob. Die Schätzung lag bei 600 bis 700 Euro.

Im Händlerraum entbrannte dennoch ein reger Bieterwettstreit, der vor allem zwischen Wolfgang Pauritsch und Daniel Meyer geführt wurde. Am Ende erzielte die Karte einen Verkaufspreis von 1.800 Euro, das Dreifache der unteren Schätzung.

Weitere Raritäten der Sendung umfassten einen versilberten Champagnerkühler von Christofle, entworfen von Luc Lanel für den Luxusdampfer Normandie, mit einer Schätzung von 1.200 bis 1.500 Euro; eine vergoldete dampfbetriebene Modell-Dampflok im Maßstab H0 aus Mecklenburg-Vorpommern, limitiert und auf 400 bis 500 Euro taxiert; ein filigranes, handgehäkeltes Oberteil des Designers Loris Azzaro, das aufgrund des Glamour-Faktors und möglicher Promi-Tragheit auf 900 bis 1.200 Euro geschätzt wurde; ein kunstvolles Keramikgehäuse von Goldscheider mit einer Darstellung der Muse Clio, trotz fehlendem Uhrwerk auf 600 bis 800 Euro bewertet; sowie eine fein gearbeitete Rundbrosche mit Emaille und Diamantsplittern im Stil des französischen Jugendstils, deren Schätzung jedoch nur 100 bis 150 Euro betrug.

Ob und zu welchen Preisen diese weiteren Stücke verkauft wurden, bleibt einer späteren Ausstrahlung vorbehalten





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