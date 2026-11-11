Der Weg zur Berufsanerkennung für Zahnärzte aus dem Ausland in Deutschland ist langwierig und kostenintensiv. Die Lage zeigt der Fall des syrischen Zahnarztes Ghassan Al-Shalak und der türkischen Zahnarzsin Zeynep Çınar.

Der deutsche Gesundheitsmarkt begrüßt seit Jahren Fachkräfte aus aller Welt, doch die Anerkennung ihrer Qualifikationen bleibt für viele eine bürokratische Hürde. Zwei Fallstudien - der syrische Zahnarzt Ghassan Al-Shalak und die türkische Zahnmedizinerin Zeynep Çınar - zeigen, wie kompliziert der Prozess für ausländische Ärzte sein kann.

Der lange Weg zur Anstellung und zur Praxisübernahme

Al-Shalak kam 2015 nach Berlin. Trotz der deutschen Sprachprüfung und eines unbezahlten Praktikums gelang es ihm erst 2020, die Berufserlaubnis für Zahnarzthelfer zu erhalten. Nach Ablauf dieser zweijährigen Erlaubnis wollte er sich am eigenen Praxisbetrieb beteiligen, doch die Behörde verweigerte die Verlängerung, obwohl Al-Shalak vertraglich bei zwei Arbeitgebern beschäftigt war. Somit stand er für einige Monate ohne Titel und EU-Berechtigung da.

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Die bereits andere Regelung der Kenntnisprüfung verfängt die für ausländische Zahnärzte. Das Verfahren in drei Teilen soll sicherstellen, dass die Fachkräfte den gleichen Wissensstand wie ein in Deutschland geborener Kollege besitzen. Um die Prüfung zu beginnen, müssen alle Studiennachweise, Sprachzertifikate und Schulungsaufzeichnungen einreichbar sein. Die komplette Anerkennung kann je nach Bundesland zwischen sechs Monaten und mehreren Jahren dauern.

Hodern Bank- und Anwaltskosten erschweren den Prozess

Zeynep Çınar, die 2023 aus Istanbul nach Unterfranken kam, musste ein Jahr lang auf die erste Rückmeldung der Gutachter warten. Damals erhielt sie ausschließlich ein Arbeitsvisum für die Tätigkeit als Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin. Seitdem hat sie mehr als 100 Telefonate geführt, von denen nur ein einziges gehört wurde. Bei der endgültigen Ablehnung in März 2026 musste sie erneut nach Istanbul fliegen, um fehlende Unterlagen zu beschaffen, zu übersetzen und beglaubigen zu lassen. Diese Kosten belauten sich auf rund 7000 Euro, ohne die Prüfungsgebühr von 1300 Euro und weitere Ausgaben für Übungsnachweise.

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Die Preisspanne ist kein Einzelfall. Bundesweit werden jährlich über 300 Anträge für die Anerkennung von Ärzten gestellt, und die wartezeit kann bis zu drei Monate betragen, sagt das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Trotz Integrationserfolg bleiben Prüfungs- und Anerkennungsverfahren, so wie sie die Bundesregierung seit November 2023 beschleunigen will, kostenintensive und langwierig.

Biorespektive Bewertungen und Forderungen nach Standardisierung

Ein anderes Problem ist die unterschiedliche Bewertung derselben Abschlusszeugnisse durch Gutachter. Zeynep Çınar vergleicht ihren Bescheid mit dem einer türkischen Freundin, die im selben Jahr an der gleichen Universität in Istanbul Zahnmedizin studierte. Während bei der Freundin lediglich zwei Abweichungen von den deutschen Standards festgehalten wurden, sah das Gutachten bei Çınar sieben Diskrepanzen insbesondere im Bereich der Prothesen und Kieferorthopädie. Die Regierung erklärt, die Bewertung sei fallbezogen und Grundlage für Entscheidung von Wahlfächern, Praktika und Studienplan.

Der Marburger Bund, Berufsverband der Ärzte, meldet ein erkennbares Problem in dieser Variabilität. Um mehr Einheitlichkeit zu schaffen, fordert er die Einführung einer zentralen Anerkennungsbehörde für die ganze Bundesrepublik. Diese könnte klare Richtlinien und einheitliche Bewertungsmaßstäbe bereitstellen, welche die derzeitige Vielzahl unterschiedlicher Gutachterprozesse reduzieren würden.

Auswirkungen und Zukunftsperspektive

Für die Betroffenen bedeuten die Verwaltungszeiten und Kosten gesundheitliche und finanzielle Risiken. Ärzten wie Al-Shalak und Çınar drohen nicht nur Einkommensverluste, sondern auch das Risiko, die eigene Karriere im deutschsprachigen Raum zu verlieren. Gleichzeitig drückt die hohe Nachfrage nach spezialisierten medizinischen Fachkräften aus, dass das System dringend Reformbedarf hat. Die nächsten Schritte der Bundesregierung beinhalten die Einführung gemeinsamer Prüfungsstandards und die klare Definition von Anerkennungsverfahren, um Talente nicht für bürokratische Hindernisse zu opfern.