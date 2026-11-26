Die ANGELWELT in Berlin zeigt, wie Influencer wie Brosef und Babs Kijewski das Angeln für junge Zielgruppen durch Social Media und neue Markenstrategien revolutionieren und das Image wandeln.

Das traditionelle Bild vom Angler in grüner Weste mit Klappstuhl hat sich grundlegend gewandelt. Statt altertümlicher Ausrüstung dominiert heute Streetwear und digitale Inszenierung die Szene. Die ANGELWELT, die vom 27. bis 29. November in Berlin als Europas größte Angelmesse stattfindet, dient als zentrale Plattform für diese neue Generation.

Digitale Stars und moderne Inszenierung

Josef Bernhard, bekannt unter dem Pseudonym Brosef, repräsentiert diesen Wandel als führender Shootingstar der jungen Angel-Community. Der 26-Jährige erreicht mit aufwendig produzierten Reise- und Survival-Challenges insgesamt 540.000 Abonnenten und Follower auf YouTube und TikTok. Seine besondere Nische bildet das Konzept Catch & Cook, das das Angeln mit kulinarischen Abenteuer- und Kochelementen verbindet.

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Der Fokus liegt dabei weniger auf der Präsentation riesiger Fische, sondern auf der Zubereitung der Beute. Brosef erklärt, dass der Kochaspekt einen erheblichen Unterhaltungswert in die Videos bringt und diese authentisch wirken lässt. Obwohl er kein gelernter Küchenmeister ist, nutzt er diese Eigenschaft, um Fehler und verrückte Gerichte zu zeigen, was den Reiz der Authentizität steigert.

Das Erfolgsrezept von Brosef basiert auf Humor und der Abkehr von ernsten, verstaubten Formaten. Gemeinsam mit seinem Angelkumpel Erik Schreiber, der ebenfalls 24 Jahre alt ist, betreibt er seit zwei Jahren eine eigene Marke für Kleidung und Köder. Diese Partnerschaft ist fest in den Videos verankert und stärkt die Bindung zum Publikum durch gemeinsame Erlebnisse.

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Wissenschaftliche Einordnung und Publikum

Der Berliner Fischereiprofessor Robert Arlinghaus stuft Brosef als den absoluten Liebling der ganz jungen Zielgruppe ein. Laut Arlinghaus hat das Angeln seinen verstaubten Touch verloren und muss für die jüngere Generation relevant bleiben. Die Rolle der Influencer besteht darin, diese Begeisterung zu wecken und aktiv Trends in der Szene zu setzen.

Die Reichweite dieser neuen Strömung ist beeindruckend. Als Brosef und Schreiber im Sommer einen Pop-up-Store am Potsdamer Platz eröffneten, bildete sich eine mehr als 100 Meter lange Schlange. Viele Fans waren von weit angereist und sehr jung, was die enorme Mobilisierungskraft der digitalen Präsenz unterstreicht.

Brosef gibt an, dass nicht nur Jugendliche seine Inhalte konsumieren. Die meisten seiner Zuschauer befinden sich in seinem Alter oder sind bis zu 45 Jahre alt. Obwohl das Hobby weiterhin stark männlich dominiert ist, finden durch Social Media zunehmend auch Frauen zum Angelsport, was die Reichweite der Influencer erweitert.

Weibliche Pionierinnen der Angelszene

Barbara Babs Kijewski gilt als die wahrscheinlich bekannteste Frau der deutschen Angelszene und hat ihren Einfluss seit über 17 Jahren aufgebaut. Mit etwa 290.000 Followern und Abonnenten, wobei die Hälfte auf Facebook liegt, war sie möglicherweise die erste Anglerin in Deutschland mit einer eigenen Fanseite. Sie beobachtet einen deutlichen demografischen Wandel in ihrem Hobby.

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Kijewski berichtet, dass der Frauenanteil beim Angeln von unter einem Prozent Anfangs auf heute sechs bis sieben Prozent gestiegen ist. Dieser stetige Wachstumsprozess wird von ihr als zentrales Indiz für die Verjüngung und Modernisierung des Angelsports gewertet. Das Image hat sich laut ihr komplett verändert und ist nicht mehr ausschließlich auf Gespräche mit älteren Männern beschränkt.

Auch Claudia Darga, eine gebürtige Hamburgerin und Mutter, gehört zu den bekanntesten Karpfenanglerinnen Europas. Die 38-Jährige reist weltweit für kapitale Fänge, angelt aber auch auf Hecht, Zander und Wels. Ihre Gesamtreichweite liegt bei rund 380.000 Followern, hauptsächlich auf Instagram und Facebook, wobei sie besonders Frauen und Einsteiger ansprechen will.

Wettbewerb und Zukunft der Szene

Victor Eras, ein weiterer Berliner Star, verbindet seit der Gründung seines YouTube-Kanals im Jahr 2013 verständliche Tipps mit Wettkämpfen und Unterhaltung. Der 45-Jährige, der seit seinem zwölften Lebensjahr angelt, hat sich vom Zander-Spezialisten zum vielseitigen Angler für Hecht und Barsch entwickelt. Seine Reichweite beträgt knapp 500.000 Follower.

Aljoscha Fritzsche, bekannt als Joshinator, bringt mit 33 Jahren ebenfalls Action ins Geschehen. Der Berliner konzentriert sich auf Streetfishing und spektakuläre Reisen vor allem für Barsch, Hecht und Zander. Seine Gesamtreichweite liegt bei 352, was ihn zu einem festen Bestandteil der modernen, digitalen Angelszene macht.