Angel Studios veröffentlicht in den USA nur die familienfreundliche Version des Actionthrillers Runner. Die Entscheidung folgt einer Produktionspolitik ohne Nacktszenen und vulgäre Sprache, obwohl die ungeschnittene Fassung in Deutschland erhältlich ist.

Angel Studios hat den Actionthriller Runner, in dem Alan Ritchson und Owen Wilson mitspielen, in der USA-Version auf eine familienfreundliche Schnittfassung beschränkt. Die Entscheidung bedeutet, dass das in Deutschland bis zu 16 Jahre freigegebene ungeschnittene Kino-Poster, das mehr Gewalt und Schimpfwörter enthielt, in den Vereinigten Staaten nicht auf Disc oder digital erhältlich ist.

Umsetzung der Kennzeichnungspolitik bei Angel Studios

Angel Studios sagt, dass die Vermeidung von Nacktszenen, Sex und vulgärer Sprache ein zentraler Bestandteil ihrer christlich geprägten Filmproduktion ist. Die Studios-Texte betonen, dass die Firma keine Inhalte veröffentlichen möchte, die "Gottes Namen missbrauchen". Die Entscheidung, Runner im US-Markt nicht im Original zu vertreiben, folgt dieser Richtlinie. Im Kern soll das Publikum stets mit einem familienfreundlichen Produkt erreicht werden.

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Vergleich der Altersfreigabe FSK 16 und US PG-13

Im deutschsprachigen Raum erhielte Runner die Altersfreigabe ab 16 Jahren nach Prüfung der FSK. In den USA bekam der Film von Action-Profi Scott Waugh die milde PG-13-Freigabe. Ein starkes Gewalt‑ und Schimpfwörter‑Segment wird in der US-Version sinnvollerweise ausgeklammert, um die Vorgaben der US-Filmaufsichtsbehörde zu erfüllen. Erwartbare Unterschiede lassen sich an den Praxisbeispielen American Pie und Hangover erkennen.

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Reaktion von Fans und Festlegung der Verkaufsstrategie

Die Mehrheit der US- und deutschen Zuschauer stimmte mit einer 89‑Prozent‑Zustimmungsrate zu, die gleichzeitige Veröffentlichung von beiden Fassungen würde die kreative Nische von Angel Studios verwässern. Die Firma kündigte an, zukünftig jede Produktion einzeln anhand von Gewalt‑ und Sprachschadstoff zu bewerten.

Nächste Schritten und Zukunft der Angel Studios-Maskierung

Die bislang veröffentlichten Hollywood-Produktionen von Angel Studios, zu denen der Actionthriller Sound of Freedom, der Western Homestead, der Sportfilm Arthur der Große sowie das Drama Ordinary Angels gehören, zeigen die gleiche Kuration von grammatischem und körperlichem Inhalt. Der größte Anteil liegt bei religiös orientierten Filmen wie Zero A.D.: The Birth Of Christ. In den kommenden Fotografieprojekten wird die Studios‑Strategie weiterhin auf Alkoholtate stretht achten, um globale Standards sicherzustellen. Arbeiten Angel Studio zukunftsgerichtet, was die Verarbeitung von Nacktheit oder sexuellen Themen angeht, könnte ein Anpassungsschema folgen, das das Publikum mit einem höflichen Alternate‑Content bietet. Alle verbleibenden Projekte werden zukünftig im Detail von Angel Studios geprüft und ggf. in der US-Version kompiliert.