Angel Studios streicht Tabus: Neue Werte-Regeln für Filme und Serien

Das US-Studio Angel Studios verbietet Sexszenen, Schimpfwörter und Blasphemie. Gründer Jeff Harmon stellt so die hartkodierte Hollywood-Branche auf den Kopf.

Das US-amerikanische Filmstudio Angel Studios hat mit einer drastischen Neuerung für die globale Entertainment -Branche für Aufsehen gesorgt. Die Produktionsfirma hat klare Grenzen für ihre zukünftigen Film- und Serienproduktionen festgelegt, die einen fundamentalen Bruch mit den bisherigen Branchenstandards darstellen. Konkret werden Sexszenen, Nacktheit, Schimpfwörter und blasphemische Äußerungen in den Projekten des Studios fortan strikt untersagt.

Verzicht auf blasphemische Inhalte

Angel Studios verzichtet bewusst auf Inhalte, die viele Zuschauer bei klassischer Hollywoodunterhaltung stören könnten. Wie der Mitgründer Jeff Harmon in einem Interview erläuterte, soll das Studio auf die falsche Verwendung des Namens Gottes verzichten. Die Produktionsfirma bezeichnet ihre eigenen Werke explizit als wertebasierte Unterhaltung. Dabei gehören Geschichten über den christlichen Glauben fest zum Programm, das Angebot ist jedoch nicht ausschliesslich darauf beschränkt.

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Wirtschaftlicher Hintergrund und Bekanntheit

Das Unternehmen unterscheidet sich deutlich von etablierten Hollywood-Riesen wie Paramount, Warner oder Disney. Die Angel Studios wurden im Jahr 2021 gegründet und bewegen sich in einer wirtschaftlich kleineren Grössenordnung. International erlangte die Produktionsfirma vor allem durch den Film Sound of Freedom grosse Bekanntheit. Der Titel sorgte nicht nur an den Kinokassen für massive Aufmerksamkeit, sondern wurde auch kontrovers diskutiert. Zum festen Programmportfolio zählt ausserdem The Chosen, eine Serie über das Leben von Jesus.

Einfluss der Community und Community-Voting

Nun ziehen die Angel Studios eine klare Grenze für ihre Produktionen, um langfristig Bestand zu sichern. Die Vorgaben sollen nicht von einzelnen Verantwortlichen abhängen, sondern als ständige Regel gelten. Sie sollen nach Darstellung des Studios jeden einzelnen Film, jeden Filmemacher und jeden Manager überdauern. Bei der Auswahl der Projekte spielen zudem die rund drei Millionen zahlenden Mitglieder eine entscheidende Rolle. Sie sollen bei neuen Filmen und Serien mitreden können.

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Gemeinsame Arbeit mit Hollywood-Namen

Obwohl das Studio klare eigene Regeln aufstellt, arbeiten bekannte Hollywood-Namen inzwischen an Produktionen der Angel Studios. In der Action-Komödie Runner spielen Alan Ritchson und Owen Wilson mit. Ritchson ist 43 Jahre alt und bekannt aus der Serie Reacher bei Amazon. Owen Wilson ist 57 Jahre alt und star im Film Midnight in Paris. Jeff Harmon verbindet die neuen Grenzen mit der Kritik an Hollywood. Dort lebte die Branche seiner Ansicht nach in einer Blase und habe sich zunehmend vom früheren Publikum entfernt.

Konsequenzen für die Unterhaltungsindustrie

Ein Projekt benötigt demnach eine Mitgliederbewertung von mindestens 70 Prozent, um von den Angel Studios berücksichtigt zu werden. Damit will das Unternehmen sicherstellen, dass neue Produktionen von einer deutlichen Mehrheit der eigenen Community unterstützt werden. Eine besondere Rolle spielen dabei Familien. Auf ihre Unterstützung zielt das Studio mit seiner Programmausrichtung und den neuen inhaltlichen Grenzen besonders ab. Dies markiert einen strategischen Wandel, der versucht, Werte und Unterhaltung neu zu verknüpfen.