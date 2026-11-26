Die Story hinter der Beziehung zwischen Angela Cipriano und dem verurteilten Kapitän Francesco Schettino. Von der Studienarbeit zur Gefängnisvertrauten.

Angela Cipriano bestätigte in einem Interview mit der italienischen Zeitung Il Tirreno ihre lang gehegte Beziehung zu Francesco Schettino. Die 53-jährige Politikwissenschaftlerin und Journalistin offenbarte, dass sie die Partnerin des 66-jährigen Ex-Kapitäns ist. Schettino verbüßt seine Strafe für die Schiffskatastrophe der Costa Concordia, bei der 32 Menschen ums Leben kamen. Seine Haftstrafe beträgt 16 Jahre und einen Monat.

Vom Studienprojekt zur intimen Beziehung

Cipriano begann ihre Beschäftigung mit dem Fall im Jahr 2013 in Grosseto. Damals war sie Studentin und recherchierte für ihre Abschlussarbeit über die Medienberichterstattung zur Katastrophe. Sie benötigte noch ein Interview mit dem verurteilten Kommandanten, um eine Bestnote zu erhalten. Ihre Professorin hatte ihr dies als Bedingung genannt. Schettino lehnte das Angebot damals ab und sagte Nein. Dennoch erhielt Cipriano ihre beste Note.

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Die politische Wissenschaftlerin blieb der Geschichte treu. Sie verbrachte 72 Verhandlungstage im Gerichtssaal und analysierte Akten sowie Dokumente. Im Jahr 2015 veröffentlichte sie das Buch Le voci della Concordia. Der Kontakt zu Schettino blieb während des Prozesses herzlich, aber formell. Sie nannte ihn Kommandant, er nannte sie Doktorin.

Funkstille und trauriger Wendepunkt

Als Schettino am 12. Mai 2017 ins Gefängnis kam, schickte Cipriano ihm eine kurze Nachricht. Sie schrieb ihm, dass es ihr leid tue. Kurz bevor er sein Handy abgeben musste, antwortete er mit den Worten: Ich vertraue der Justiz. Danach folgten sechs Jahre ohne Kontakt. Die Kommunikation zwischen den beiden brach abrupt ab, als Schettino seine Haftstrafe antrat.

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Ein tragisches Ereignis im März 2023 beendete die Stille. Ciprianos Cousin kam bei einem Flugzeugunglück ums Leben. Schettino meldete sich aus dem Gefängnis, um Trost zu spenden. Dieser Schicksalsschlag brachte die beiden wieder näher zusammen. Sie begannen, regelmäßig miteinander zu telefonieren.

Vertrautheit in der Isolation

Über die folgenden drei Jahre hinweg entwickelte sich aus den Telefongesprächen eine enge Vertrautheit. Cipriano besuchte Schettino heimlich in der Haftanstalt. Sie wurde seine Vertraute und die Beziehung vertiefte sich. Schließlich verliebte sie sich in den Mann, der als Kapitän Feigling verspottet wurde. Das Geheimnis dieser Liaison war lange unbekannt und ist jetzt öffentlich.