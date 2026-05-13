Angela Finger-Erben eröffnet ihre Rolle bei "Punkt 12" spontan

Dank der Krankheit von Katja Burkard musste Angela Finger-Erben spontan ihr Debüt bei "Punkt 12" geben. Sie lässt sich inspirieren durch die Doppelmoderation und fühlt sich wohl.

Dass sie eines der neuen Gesichter von " Punkt 12 " wird, wusste sie schon länger. Dass sie aber am heutigen Mittwoch ihr Debüt geben wird, erfuhr sie erst wenige Stunden vorher.

Weil Katja Burkard (61) krank geworden ist, wurde das Debüt von Angela Finger-Erben (46) spontan vorgezogen. Eigentlich sollte sie erst am 18. Mai debütieren. Bei BILD beschreibt sie exklusiv, wie ihr spontanes Blitz-Debüt ablief.

Angela Finger-Erben (46) war die neue Moderatorin von "Punkt 12" und startete ihr Debüt heute, als Katja Burkard (61) krank war. Auch Martin Gradl, Geschäftsführer RTL NEWS und ntv, äußerte sich zu dem neuen Trend der Doppelmoderation. Es wurden feste Duos gebildet, um die Sendung zu stärken und perspectives zu schaffen. Im Interview erläutert sie, wie ihr Debüt ablief und dass sie sich wohlfühlt in dieser neuen Rolle.

Sie fühlt sich erleichtert und freue sich auch sehr auf ihre neue Rolle





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