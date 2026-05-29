Angela Lansbury: Die erste Rolle vor 'Mord ist ihr Hobby'

Die britische Schauspielerin Angela Lansbury begann ihre Karriere bereits im Alter von 19 Jahren und spielte in verschiedenen Genres. Ihre bekannteste Rolle als Krimiautorin und Hobbyermittlerin Jessica Fletcher revolutionierte das Krimi-Comedy-Genre und kam auf 264 Episoden in zwölf Staffeln.

40 Jahre vor der Erfolgsserie 'Mord ist ihr Hobby' kennt fast niemand die erste Rolle von Angela Lansbury . Die britische Schauspielerin begann ihre Karriere bereits im Alter von 19 Jahren und spielte in verschiedenen Genres, von Kriegsdramen bis hin zu Krimi-Komödien.

Ihre bekannteste Rolle als Krimiautorin und Hobbyermittlerin Jessica Fletcher revolutionierte das Krimi-Comedy-Genre und kam auf 264 Episoden in zwölf Staffeln. Angela Lansbury wurde insgesamt dreimal für einen Oscar nominiert und erhielt 2013 den Academy Honorary Award. Sie war auch erfolgreich auf der Theaterbühne und gewann den Tony Award für ihre Darbietung in 'Mame'





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