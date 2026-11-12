Angela Merkel besucht Berlin-Premiere des Films Lieblingsmenschen

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Mittwochabend zur Berlin-Premiere von Lieblingsmenschen in der Kulturbrauerei anwesend.

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war am Mittwochabend prominent in Berlin zu sehen, als sie die Berlin-Premiere des Films Lieblingsmenschen besuchte. Das kulturelle Ereignis fand in der renommierten Kulturbrauerei statt und zog mediales Interesse auf sich. Die Ex-Bundeskanzlerin verbrachte die Zeit vor der Uraufführung des neuen Kinostoffs mit den Beteiligten.

Prominente Gäste und Filmpremiere

Regisseurin Helena Hufnagel reagierte begeistert auf den Besuch der politischen Persönlichkeit. In einer Instagram-Story schrieb sie den Satz She really came, gefolgt von einem Emoji mit Herzchen. Dies unterstrich die besondere Bedeutung des Auftritts für das Filmteam. Bei der Premiere posierte Angela Merkel gemeinsam mit der Hauptdarstellerin Katharina Thalbach für Kameras der Presse.

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Neben den beiden prominenten Frauen erschienen auch weitere Schauspieler zur Veranstaltung. Jannik Schümann, Detlev Buck und Nellie Thalbach waren ebenfalls anwesend, da sie ebenfalls bei Lieblingsmenschen mitwirken. Die Moderatorin und Schauspielerin Nora Tschirner komplettierte das Ensemble der Gäste auf der roten Matte in Prenzlauer Berg.

Handlung und thematischer Fokus

Helena Hufnagels Film behandelt die historische und emotionale Verbindung zwischen zwei Generationen. Die Handlung dreht sich um die Freundschaft der 101 Jahre alten Berlinerin Agnes. Diese Rolle wird von der erfahrenen Schauspielerin Katharina Thalbach verkörpert, die im Film das Herzstück der Geschichte darstellt.

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Agnes freundet sich mit Amir an, der Anfang dreißig ist und die Rolle von Bardo Böhlefeld spielt. Amir ist wegen seiner Homosexualität aus seiner Heimat Iran geflohen. Gemeinsam gründen die beiden Charaktere eine Wohngemeinschaft, was den gesellschaftlichen Dialog des Films prägt.

Veröffentlichung und weitere Termine

Für das kinemausgehende Publikum steht der genaue Starttermin bereits fest. Der Film Lieblingsmenschen kommt am 19. November in die Kinos. Damit haben Interessenten genügend Zeit, sich auf die Uraufführung und die damit verbundene mediale Aufmerksamkeit einzustimmen. Die Kulturbrauerei diente dabei als ideale Location für den offiziellen Start in Berlin.

Die Anwesenheit von Angela Merkel hebt die kulturelle Relevanz des Projekts hervor. Die Kombination aus politischen Bekanntheit und künstlerischem Anspruch zieht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Die Teilnahme an der Premiere in Prenzlauer Berg war ein deutliches Signal der Unterstützung durch die Politik.