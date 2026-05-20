Angela Merkel freute sich auf Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz und ihre WM-Gläubigkeit

Angela Merkel zeigte sich in einem Interview strahlend und offen. Sie plauderte über ihre Nachrichtensexperten Bill und Tom Kaulitz, wie sie ihre Unterstützung bei der Kylian Mbappé Show gab und warum sie eine gescheiterte Einladung für ihren Podcast "Kaulitz Hills"-Mehl aus Hollywood" verschin war. Merkel betontte auch, dass sie für ihreMSM-Experten mehrfach eingeladen wurde, aber diese Absagen verpasst hat.

Angela Merkel , 71, zeigte sich ungewöhnlich freudvoll und offen in einem Interview bei der Republica-Konferenz . In der Live-Show auf der Bühne des WDR Europaforums plauderte sie über ihr Verhältnis zu den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz, 36, und ihren Umgang mit dem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

Merkel betonte, dass sie für den Podcaster mehrmals eingeladen wurde, aber diese Absagen verpasst habe. Ein weiteres Highlight: Merkel wurde gefragt, ob sie Managerin der Kaulitz-Zwillinge werden könnte, worauf sie antwortete: "Die haben mich oft gefragt, ob ich komme. Ich habe bei ihnen nie zugesagt.





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