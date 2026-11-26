Die Altkanzlerin hat das Deutsche Fußballmuseum besucht und gibt eine klare Empfehlung ab. Bei der Führung kamen bei Angela Merkel Erinnerungen an ihre Amtszeit hoch. Einige Kapitel der Fußballgeschichte waren ihr allerdings neu.

Die Altkanzlerin hat das Deutsche Fußballmuseum besucht und gibt eine klare Empfehlung ab. Bei der Führung kamen bei Angela Merkel Erinnerungen an ihre Amtszeit hoch.

Einige Kapitel der Fußballgeschichte waren ihr allerdings neu. Bevor Angela Merkel am Mittwoch im Konzerthaus aus ihrer Autobiografie "Freiheit" las, hat sie sich in Dortmund das Deutsche Fußballmuseum angesehen. Vor dem Publikum ihrer Lesung machte die Altkanzlerin daraus kein Geheimnis: "Ich war heute Nachmittag im Deutschen Fußballmuseum. Wer da noch nicht war, dem empfehle ich dringend, hinzugehen.

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Das lohnt sich wirklich", sagte sie laut einer Mitteilung des Museums. Ihre Textauswahl begründete sie gleich mit. Sie lese nun das Kapitel vom Sommermärchen 2006. Durch die Dauerausstellung führte sie Museumsdirektor Manuel Neukirchner persönlich.