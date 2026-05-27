Angela Merkel lehnt Einladung von Bill und Tom Kaulitz ab

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine Einladung von Bill und Tom Kaulitz zu ihrem Podcast abgelehnt. Die Brüder reagierten mit Humor, aber ihre Enttäuschung war offensichtlich.

Die Hoffnung war groß, doch die Antwort kam knapp und öffentlich: Angela Merkel (71) hat eine Einladung von Bill und Tom Kaulitz (beide 36) zu ihrem Podcast abgelehnt.

Die Brüder reagierten in der neuesten Folge mit Humor. Doch ihre Enttäuschung über die Antwort konnten sie nicht verbergen. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Tokio-Hotel-Musiker schon länger die ehemalige Bundeskanzlerin als Talk-Gast wünschen. Tom Kaulitz erklärte nun, dass sie sich nicht persönlich kennen, sondern nur über ihren Podcast und ihr Büro versucht haben, einen Kontakt aufzubauen.

Es kam nie eine Absage, sondern auch nie etwas zurück. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel live auf der Bühne des Podcasts vergangene Woche im Rahmen der Digitalmesse re:publica, dass die Musiker mehrfach angefragt hatten. Auf die Frage, wie sie den Satz "In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder ...

" vervollständigen würde, antwortete Angela Merkel knapp: ... immer noch nicht im Podcast besucht. Danach verwies sie auf die neue TV-Aufgabe der Zwillinge: Sie glaube, die beiden seien jetzt mit "Wetten, dass..?

" vollauf beschäftigt. Bill Kaulitz gesteht, er sei "heartbroken". Er war richtig traurig, als er es sah und dachte, das hätte man auch netter machen können. Bill weiter: Ich habe ja auch immer so viel Werbung für sie gemacht, auch als sie noch Kanzlerin war.

Und ich glaube, dass schon die ein oder andere Stimme auch auf mein Konto geht. Da erwarte ich eigentlich ein bisschen Loyalität. Dennoch nimmt der Sänger die Sache mit gewohntem Humor: Es sei erstmal gut, dass sich die Alt-Kanzlerin mit ihnen auseinandersetzt. Sie hat ja Humor.

Sie ist ja eine Lustige, das fand ich schon immer gut. Und ich fand es auch immer gut, wie sie Sachen so mal mit einem Augenzwinkern und mal so ein bisschen frech sagt. Er glaube, dass es für ihn schmerzhafter war, als es sein sollte. Stichelt in Richtung seines Zwillings: Jetzt hat sie dir mal richtig eingeschenkt.

Ich glaube, sie hat ein Problem mit dir und nicht mit mir. Ein möglicher Besuch der Alt-Kanzlerin bei "" steht nun infrage. Bill mit Sarkasmus: Wir hatten sie fest auf der Liste. Nun müssen wir als neue Moderatoren schauen, wie sie sich in anderen Interviews noch verhält. Bill und Tom übernehmen am 5. Dezember 2026 die Moderation de





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