Angela Merkel lehnt Podcast-Gästeinladung von Bill und Tom Kaulitz ab

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt die Einladung von Bill und Tom Kaulitz für einen Gastauftritt in ihrem Podcast ab. Sie betont, dass das Leben kein Wunschkonzert sei und dass sie bereits mehrfach von den Tokio-Hotel-Musikern angefragt wurde, doch sie habe nie zugesagt.

Sie sagt einfach nicht zu: Bill und Tom Kaulitz (r. ) wünschen sich Angela Merkel als Gast in ihrem Podcast . (Foto: picture alliance / Collage ntv.de)Bill und Tom Kaulitz wünschen sich seit Jahren einen Gastauftritt von Angela Merkel in ihrem Podcast .

Nun äußert sich die Ex-Kanzlerin zu der Einladung - diplomatisch, aber recht deutlich. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Eine Lektion, die wohl auch Bill und Tom Kaulitz lernen müssen. Seit Jahren machen die Tokio-Hotel-Musiker keinen Hehl daraus, dass sie die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gerne in ihrem Podcast 'Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood' begrüßen würden.

In mehreren Folgen war von einer Einladung an Merkel die Rede. Auch in Interviews sprachen die Kaulitz-Twins immer wieder über ihre Bewunderung für die frühere Regierungschefin. In einem Interview im Rahmen der Republica-Konferenz für den Podcast '0630' wurde Angela Merkel jetzt beim WDR Europaforum auf Bill und Tom Kaulitz angesprochen. In einem sogenannten Blind Ranking sollte die 71-Jährige verschiedene mögliche Aufgaben für sich bewerten.

Neben Posten wie Fußball-Bundestrainerin, Ukraine-Vermittlerin oder Bundespräsidentin wurde sie auch gefragt, ob sie sich das Amt der Managerin für die Kaulitz-Zwillinge vorstellen könne. Merkel erklärte daraufhin, dass die Musiker bereits mehrfach bei ihr angeklopft hätten: 'Die haben mich oft angefragt, ob ich komme.

' Anders als dem WDR-Podcast habe sie den beiden aber 'noch nie zugesagt'. Besonders viel Hoffnung, dass sie die Einladung irgendwann doch noch annimmt, machte Merkel den Zwillingen allerdings nicht. Als sie im '0630'-Podcast den Satz 'In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder ...

' vervollständigen sollte, lautete ihre Antwort: '... immer noch nicht im Podcast besucht. ' Merkel verwies dabei aber auch auf die neue TV-Aufgabe der Brüder. Sie glaube, die beiden seien jetzt mit 'Wetten, dass..?

' 'vollauf beschäftigt'. Bill und Tom Kaulitz übernehmen am 5. Dezember 2026 erstmals die Moderation der ZDF-Show. Auch zu einer möglichen Kandidatur als Bundespräsidentin äußerte sich Merkel in dem Gespräch deutlich.

Auf die Frage nach dem höchsten Staatsamt reagierte sie ablehnend.

'Dieses Amt braucht wirklich jemanden, der mehr Kraft hat', erklärte die frühere Kanzlerin. Sie selbst habe 16 Jahre lang regiert und dabei 'permanent am Krisentisch' gesessen. Ihre klare Schlussfolgerung: 'Das kann ich jetzt nicht mehr.





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