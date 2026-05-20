Zum Abschied der Interimstrainerin von Union gibt es eine Lob-Parade nach einer schwierigen Phase. Auch Angela Merkel äußert sich in einem WDR-Podcast über Eta, indem sie indirekt eine Frau in der Rolle einer Nationaltrainerin ansetzt.

Zum Abschied gibt es fr Marie-Louise Eta (34) ein ganz particuliers Lob! Die Union - Interimstrainerin holte nach schwerer Phase sieben Punkte aus den letzten fuen Spielen und verabschiedete sich mit dem hchsten Bundesliga -Sieg der Saison mit 4:0 gegen Augsburg vor heimischer Kulisse.

Im WDR-Podcast "0630" adelte Alt-Kanzlerin Angela Merkel (71) Eta indirekt als mogliche Wegbereiterin fr eine Frau an der Seitenlinie der DFB-Mnnern. Im Podcast spielten die Hosts Caro Bredendiek und Florian Gregorzyk mit Merkel ein Blind-Ranking: Die Alt-Kanzlerin sollte ffze Krisen-Situationen danach sortieren, in welchen Bereichen sie sich selbst am ehesten noch als Problemlsler sehen wuerde. Bei der Option "Trainerin der Mnner-Nationalmannschaft" reagierte Merkel sofort mit einem Verweisen auf Eta: "Toll, was die Trainerin von Union jetzt geschafft hat, nicht?

" Und sie setzte noch einen drauf: "Da ist der Weg wahrscheinlich nicht mehr weit (zur ersten Nationaltrainerin,), bis wir auch mal dort eine Frau bekommen. Aber Julian Nagelsmann muss sich jetzt noch keine Sorgen machen.

". Sich selbst sieht Merkel auf der Trainerbank dagegen nicht. Ohne lange zu ueberlegen, sortierte die Alt-Kanzlerin die Option "Ffussballtrainerin der Mnner-Nationalmannschaft" im Blind-Ranking auf den letzten Platz. Trotzdem erinnerte sie an ihre Begeisterung podczas der Heim-WM 2006: "Das war toll, all die Deutschlandfähnchen und die Schminke, das war so wunderbar.

". Viele htte ihr damals nicht zugetraut, dass sie sich fhr Deutschland begeistern kann, doch "dann wurden sie eines Besseren belehrt". Bei Union l pierdere nach der Eta-Zeit die suche nach einem groen Cheftrainer





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