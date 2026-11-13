Angela Merkels Kehrtwendung zur Ehe für alle und Bilanz ihrer Amtszeit

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel rechtfertigt ihr Nein zur Eheöffnung moralisch, betont aber ihren Erfolg beim Haushaltsausgleich und räumt Versäumnisse beim Klimaschutz ein.

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Haltung zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare aus dem Jahr 2017 neu bewertet. In einem Podcast-Gespräch gab sie zu, dass sie ihre damalige Entscheidung, gegen die Eheöffnung zu stimmen, heute anders sieht. Damals übte die SPD erheblichen Druck auf die Union aus, um das Thema voranzutreiben, sollte die Koalition nicht durch eine Mehrheit mit Grünen und Linken ersetzt werden.

Historische Abstimmung und damalige Position

In der Unionsfraktion gab es damals starken Widerstand gegen die Änderung des Grundgesetzes. Viele Abgeordnete vertraten die Auffassung, dass die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau verankert sein müsse. Trotz dieses Drucks ermöglichte Merkel eine offene Abstimmung im Bundestag. Sie selbst gehörte jedoch zu den 226 Abgeordneten, die mit Nein stimmten, während 393 Abgeordnete für die volle rechtliche Gleichstellung votierten.

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Durch diese Mehrheit führte Deutschland die volle rechtliche Gleichstellung homosexueller und heterosexueller Paare im Eherecht ein. Merkel betonte, dass ihre damalige Opposition nicht auf bloßer Ideologie beruhte, sondern auf konkreten Bedenken, die sie im Hintergrund hatte. Die historische Entscheidung markierte einen tiefen Einschnitt in die deutsche Gesellschafts- und Rechtsordnung.

Moralische Bedenken und familiäre Bezüge

Merkel führt heute verschiedene Sorgen als Begründung für ihr damaliges Nein an. In dem Podcast "Kaffee und Fluchen" erklärte sie, dass sie diverse moralische und rechtliche Unsicherheiten hinsichtlich der neuen Gesetzeslage hatte. Ein zentraler Punkt dabei waren Fragen rund um das Thema Leihmutterschaft, ein Bereich, der im deutschen Recht traditionell strikt reguliert ist und international komplizierte Konflikte auslösen kann.

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Zudem verwies die Ex-Kanzlerin auf Fragen rund um Kinderrechte und die Aufstellung von Elternschaft. Konkret nannte sie Fälle wie jenen ihres Parteikollegen, der ebenfalls in der CDU aktiv ist. Diese individuellen Bezüge spielten bei ihrer damaligen Abwägung eine Rolle. Sie betonte, dass die Sorge um das Kindeswohl und die rechtliche Absicherung von Kindern im Zentrum ihrer Bedenken stand, noch bevor die gesellschaftliche Debatte sich weiter öffnete.

Bewertung der eigenen Kanzlerschaft

Neben der Rückblick auf das Ehegesetz urteilte Merkel positiv über ihre insgesamt elfjährige Amtszeit. Sie vertrat den Standpunkt, das Land in einem besseren Zustand übergeben zu haben, als sie es übernommen habe. Als Hauptargumente nannte sie den strukturellen Abbau der Arbeitslosigkeit und eine konsequente, strenge Haushaltspolitik, die die Staatsfinanzen stabilisierte. Diese ökonomischen Erfolge gelten ihr als bleibendes Vermächtnis.

Gleichzeitig räumte sie jedoch ein, dass ihre Regierung bei langfristigen Themen dem Vorsorgeprinzip nicht gerecht geworden sei. Besonders im Bereich des Klimaschutzes sieht sie Versäumnisse, die sich auf die heutige Generation auswirken könnten. Diese kritische Selbsteinschätzung steht im Kontrast zu ihren sonstigen Selbstbeweisen und zeigt ein differenziertes Bild ihrer politischen Bilanz.

Ausblick und politische Landschaft

Die aktuelle Einschätzung Merkels zur politischen Landschaft Deutschlands umfasst auch kritische Bemerkungen zu anderen Akteuren. Sie sprach von einem unbedingten Willen zur Macht bei bestimmten politischen Gegnern. Gleichzeitig betonte sie, dass die aktuellen Umfragewerte dieser Personen und Parteien letztlich von den Bürgern bewertet werden müssen und nicht primär von der ehemaligen Kanzlerin.

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Diese distanzierte Haltung unterstreicht ihren Rückzug aus der aktiven Politik, bleibt aber im öffentlichen Diskurs präsent. Die Offenlegung ihrer inneren Konflikte zur Eheöffnung für alle zeigt, wie komplex politische Entscheidungen in einer Koalition aus unterschiedlichen Weltanschauungen sein können. Die Fakten bleiben dabei klar: Deutschland hat die Gleichstellung umgesetzt, während Merkel ihre persönliche moralische Kompasslinie jener Zeit verteidigt, aber ihre spätere Haltung korrigiert hat.