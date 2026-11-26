Wo einst eine Traumhochzeit gefeiert wurde, entbrannte später ein erbitterter Rosenkrieg. Nun haben sich die Hollywoodstars im Streit um ihr Weingut geeinigt.

Wo einst eine Traumhochzeit gefeiert wurde, entbrannte später ein erbitterter Rosenkrieg. Nun haben sich die Hollywoodstars im Streit um ihr Weingut geeinigt. Nun haben sich die beiden Schauspieler außergerichtlich geeinigt.

Damit endet zehn Jahre nach ihrer Trennung ein weiteres Kapitel ihrer öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzungen. Die 51-Jährige und ihr elf Jahre älterer Ex-Mann ließen über ihre Sprecher mitteilen, dass die Einigung im „besten Interesse unserer Familie“ erfolgt sei, wie unter anderem3 Tage Line Dance & Wellness in Bad Kissingen Jolie wiederum erhob schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler. Demnach habe Pitt im Zuge der Verkaufsverhandlungen von ihr die Unterzeichnung einer Verschwiegenheitsvereinbarung verlangt.

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Diese hätte es ihr untersagt, öffentlich über mutmaßliche Übergriffe des Schauspielers auf sie und ihre gemeinsamen Kinder zu sprechen.hatte die Immobilie auch einen besonderen persönlichen Stellenwert. 2014 hatten Jolie und Pitt auf dem Anwesen geheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zur Actionkomödie „Mr. & Mrs. Smith“ . In den darauffolgenden Jahren stritten sich die beiden unter anderem über das Sorgerecht für ihre sechs Kinder sowie über finanzielle Angelegenheiten.