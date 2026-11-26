Jolie und Pitt hatten 2014 romantisch auf dem Weingut in Südfrankreich geheiratet. Seit ihrer Trennung gab es genau um dieses Weingut erbitterten Rosenkrieg.

Ein ganzes Jahrzehnt sind „Brangelina“ schon getrennt. Und genauso lange streiten die beiden Hollywoodstars schon mit extrem harten Bandagen. Unter anderem eben um das französische Weingut Château Miraval.

Jetzt ist damit Schluss: Der Rechtsstreit ist beigelegt. Im „besten Interesse unserer Familie“ hätten sie sich außergerichtlich geeinigt. Das teilten die Ex-Eheleute über ihr Sprecherteam mit. Weitere Angaben zu der Übereinkunft werde es nicht geben.

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Angelina Jolie reichte 2016 die Scheidung ein. Gemeinsam sind Jolie und Brad Eltern von drei leiblichen Kindern und drei Adoptivkindern. Wayne und Annemarie Carpendale leben nach Trennung weiter unter einem Dach Darum ging es Jolie und Pitt beim Streit ums Weingut SWR-Redakteur Ilyas Buss fasst den Streit um das Weingut zusammen: Die Anschuldigungen der Hollywoodstars Jolie und Pitt Die Polizei untersuchte den mutmaßlichen Vorfall, aber die Ermittlungen gegen Brad Pitt wurden eingestellt.