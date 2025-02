Angelina Jolies Hollywood-Wende: Von der Eiskönigin zur Netzwerkerin

Angelina Jolie, die lange Zeit als Hollywoods Eiskönigin galt, hat einen unerwarteten Kurswechsel eingeschlagen und sucht sich plötzlich prominente Allianzen. Nach der schmerzhaften Oscar-Demütigung zeigt sie sich inmitten der diesjährigen Awardsaison unerwartet zugewandt und herzlich. Die Analyse zu diesem Wandel ist vielfältig. Eine mögliche Erklärung ist die Ernüchterung nach der Oscar-Nominierung für ihren Film „Maria“. Gerüchte besagen, dass Jolie Brad Pitt für diese Situation verantwortlich macht. Jolie wird von der ausländischen Presse geschätzt, doch Hollywood scheint sich auf Brad Pitts Seite zu stellen. Der Schauspieler hat offenbar niemals aus den Augen verloren, Kontakt zu seiner Bubble zu halten und unterhält enge Freundschaften zu ähnlichen Branchenschwergewichten wie George Clooney und Jennifer Aniston. Doch nun zeichnet sich eine Wende ab. Jolies neuer Fokus liegt auf dem Aufbau neuer Beziehungen und dem Finden von neuen Freundschaften.

Angelina Jolie , lange Zeit als Hollywood s Eiskönigin bekannt, hat einen unerwarteten Kurswechsel eingeschlagen und sucht sich plötzlich prominente Allianzen. Bekannt für ihre Konzentration auf Karriere und Familie, zog sich die ambitionierte Schauspielerin aus dem Filmgeschäft zurück und war nicht Teil einer Hollywood clique. Paparazzi trafen sie in der Öffentlichkeit nur mit ihrer Großfamilie an.

Bis 2016 gehörte ihr Ex-Mann Brad Pitt noch zu diesem Kreis, doch während er nach der Trennung alte Bekanntschaften aus der Branche wieder aufleben ließ, blieb Jolie in ihrem Kokon der mütterlichen Glückseligkeit. Diese Phase scheint nun zu beenden. Jolie zeigt sich inmitten der diesjährigen Awardsaison, nach der schmerzhaften Oscar-Demütigung, unerwartet zugewandt und herzlich. Bei den Critics Choice Awards am zweiten Februarwochenende wurde sie in engem Austausch mit Michelle Williams gesehen. Bereits bei der Verleihung der Golden Globe Awards sorgte sie mit ungewohntem Körperkontakt für Staunen, als sie in engen Umarmungen mit Salma Hayek und anderen Stars ertappt wurde. Die Analyse zu diesem Wandel ist vielfältig. Eine mögliche Erklärung ist die Ernüchterung nach der Oscar-Nominierung für ihren Film „Maria“. Jolie hatte sich nach eigenen Aussagen mit allen Kräften auf das Projekt eingebracht, sogar ihre Singstimme geschult, um die Rolle der Opernsängerin Maria Callas zu erfüllen. Die fehlende Nominierung könnte sie zu einem Nachdenken über vergangene Strategien angeregt haben. Gerüchte besagen, dass Jolie Brad Pitt für diese Situation verantwortlich macht. Im Umfeld von Jolie wird berichtet, dass sie vor der Oscar-Verleihung „unbedingt nominiert werden wollen“ habe und nun „am Boden zerstört“ sei, weil die Academy sie ignoriert habe. Jolie wird von der ausländischen Presse geschätzt, doch Hollywood scheint sich auf Brad Pitts Seite zu stellen. Der Schauspieler hat offenbar niemals aus den Augen verloren, Kontakt zu seiner Bubble zu halten und unterhält enge Freundschaften zu ähnlichen Branchenschwergewichten wie George Clooney und Jennifer Aniston. Doch nun zeichnet sich eine Wende ab. Jolies neuer Fokus liegt auf dem Aufbau neuer Beziehungen und dem Finden von neuen Freundschaften. Ein Insider gegenüber der „Daily Mail“ betont: „Angelina weiß, was sie tut, es ist Absicht.“ Dies muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass eiskalte Berechnung hinter dem Sinneswandel steckt. „Sie geht auf die Hollywood-Community zu, um neue Freunde zu finden“, sagt die Quelle. „Und sie liebt es! Sie mag es, neue weibliche Freunde zu finden, und sie hat großen Respekt vor ihren berühmten Kolleginnen. Das ist eine gute Sache.





