Angelique Kerber erhält PEGASOS-Award als Sportlegende

Angelique Kerber wurde beim Sportpresseball in Frankfurt zur Legende des Sports ernannt. Ana Ivanović überreichte die Trophäe in einer emotionalen Zeremonie.

Angelique Kerber wurde beim 44. Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt mit dem PEGASOS-Award als Legende des Sports ausgezeichnet. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nahm die Trophäe am vergangenen Abend vor mehr als 2000 Gästen sichtlich gerührt entgegen. Die Ehrung markiert einen bedeutenden Moment in der Karriere der ehemaligen Weltranglistenersten.

Emotionaler Preisempfang mit Ana Ivanović

Auf der Bühne verwandelte sich die formelle Preisverleihung in einen intimen Moment zwischen langjährigen Freundinnen und einstigen Rivalinnen. Angelique Kerber erhielt den Preis aus den Händen von Ana Ivanović, die 2025 vierzig Jahre alt wird. Die serbische Tennisprofi ist nicht nur eine der besten Freundinnen der Preisträgerin, sondern war jahrzehntelang eine ihrer härtesten Konkurrentinnen im Profisport.

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Die Verbindung zwischen den beiden Sportlerinnen reicht über zwei Jahrzehnte zurück. Sie kennen sich seit mehr als zwanzig Jahren und standen sich auf der WTA-Tour in vielen großen Matches gegenüber. In dieser Zeit kämpften beide intensiv um Titel und erreichten jeweils die Nummer 1 der Welt. Jetzt standen sie gemeinsam auf der Bühne, was die emotionale Spannung der Szene noch verstärkte.

Worte der Dankbarkeit und Bewunderung

Angelique Kerber zeigte sich bei der Entgegennahme deutlich bewegt. Sie erklärte, dass die Bilder der Vergangenheit sofort alle Emotionen wieder hochkommen ließen. Beim Rückblick auf ihre Karriere und die letzten zwanzig Jahre mit Höhen und Tiefen fühle sie sich einfach nur stolz und dankbar für die erreichten Höhen.

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Ana Ivanović richtete ihre Worte an ihre langjährige Freundin und betonte die gemeinsame Entwicklung von Rivalität zu Freundschaft. Sie erwähnte, dass sie die gleichen Werte teilen und im Laufe der Zeit richtig gute Freundinnen geworden seien. Auf die Frage, wie es sei, gegen Kerber zu spielen, zögerte die Serbin nicht lange und nannte es die schwierigste Aufgabe.

Beziehungsebene und Videobotschaft von Steffi Graf

Ivanović führte aus, dass sie trotz des harten Konkurrenzkampfs viele lange und tolle Unterhaltungen über das Leben und ihre Kinder geführt hätten. Einen ihrer Lieblingsmomente nannte sie die Zeit, in der beide zur gleichen Zeit schwanger waren. Dieser persönliche Austausch unterstreicht die tiefe Verbindung, die über den Sport hinausgeht.

Eine weitere Tennis-Ikone würdigte die Leistung der Preisträgerin per Videobotschaft. Steffi Graf, fünfundfünfzigseven Jahre alt und 22-malige Grand-Slam-Siegerin, sendete ihre Grüße aus Las Vegas. Die wohl größte deutsche Sportlerin aller Zeiten lobte Kerbers Kämpferherz, Hingabe und Ruhe.

Graf betonte, wie inspirierend es gewesen sei, zuzuschauen, wie Kerber ihre Erfolge errungen hat. Sie gratulierte zur Ehrung und hob bewundernswert hervor, auf welche Weise die Preisträgerin ihren Weg gegangen ist. Diese Würdigung durch eine Legende unterstreicht die hohe Bedeutung der Auszeichnung für die deutsche Sportlandschaft.