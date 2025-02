Angelique Kerber Erwartet Zweites Kind

Die ehemalige Tennis-Weltnummer eins Angelique Kerber erwartet ihr zweites Kind. Die 37-Jährige teilte die süße Neuigkeit auf Instagram mit, nur knapp ein Jahr nach ihrem Comeback auf der Tennis-Tour.

Ehemalige Tennis -Weltnummer eins Angelique Kerber erwartet ihr zweites Kind. Die 37-Jährige, die im vergangenen Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Liana zu den Tennis -Profis zurückgekehrt war, teilte die süße Neuigkeit auf Instagram mit. Auf einem Foto ist sie von ihrer Tochter umarmt, während sie mit den Händen vor ihrem Bauch ein Herz formt. Unter dem Foto postete sie Emojis wie ein Babyfläschchen und ein Küken, das aus dem Ei schlüpft.

Kerber war im Februar 2023 zum ersten Mal Mutter geworden. Knapp ein Jahr später gab sie ein Comeback und nahm an den Olympischen Spielen von Paris teil. Dort erreichte sie überraschend das Viertelfinale. Mit der Niederlage gegen die spätere Goldmedaillengewinnerin Zheng Qinwen aus China beendete sie ihre Karriere als aktive Sportlerin. Die dreimalige Grand-Slam-Turniergewinnerin ist derzeit unter anderem Talentberaterin beim Deutschen Tennis-Bund und genießt die Zeit mit ihrer Familie





