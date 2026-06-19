Angelique Kerber tritt als Expertin bei Prime Video Wimbledon auf

Prime Video setzt auf die ehemalige Grand‑Slam‑Champion Angelique Kerber als Kommentatorin und ergänzt den Experten‑ und Moderatorenstab mit ehemaligen Top‑Spielern und erfahrenen Analysten. Das Live‑Team liefert gleichzeitig Aufnahmen von biszu acht Courts inklusive täglicher Studio‑Show.

Prime Video hat im Vorfeld des Wimbledon ‑Masters einen bemerkenswerten Neuzugang in seinem Experten‑ und Kommentatorenstab angekündigt. Die ehemalige Deutsche Meisterin und drei Grand‑Slam‑Verdiente Angelique Kerber , 38, tritt erstmals im Fernsehen als Expertin auf und wird ab der zweiten Turnierwoche bei der Live‑Berichterstattung zu den acht Court‑Live‑Streams auf der Plattform mitwirken.

Kerber beendete ihre aktive Spielerensaison im Jahr 2024, nachdem sie australische und US‑Open‑Titel im Jahr 2016 sowie das Wimbledon‑Sieg 2018 errungen hatte. Ihr neues Engagement als Kommentatorin entspricht ihrem Wunsch, den Spielverlauf aus einer neuen Perspektive zu beobachten und der Öffentlichkeit ihre Analysetiefe und ihre Leidenschaft für den Tennis näherzubringen. Kerber kommentiert nicht mehr selbst auf dem Platz, sondern liefert im Studio fundierte Einblicke in Formulierungen, Taktiken und die mentale Stärke der Spieler.

Zu den Neuzugängen gehören zudem die ehemaligen Top‑Spieler Tommy Haas, 48, und Patrik Kühnen, 60, die zuvor bei Sky für Live‑Berichterstattungen zuständig waren. In das Experten‑Team schließt sich zusätzlich der 1995‑Wimbledon‑Gewinner Michael Stich, sowie Veteraninnen wie Andrea Petkovic, Sabine Lisicki, Mischa Zverev, Dustin Brown, Barbara Rittner, Daniela Hantuchova, Sascha Bajin, Barbara Schett, Nicola Geuer und Benny Ebrahimzadeh.

Diese Mischung aus erfahrenen deutschen Profis und internationalen Stars stellt sicher, dass jede Schlagentscheidung, jede Hintergrundexpertise und jeder Spielsituations‑Kommentar von jemandem aus der ersten Reihe kommt. Spezielle Moderationsaufgaben übernimmt Jonas Friedrich, 46, der seit der letzten Saison die Prime Video Champions‑League‑Übersetzung moderierte, und arbeitet dafür mit Katharina Kleinfeldt, 33, die die Moderation beim Tennis‑Event übernimmt. Im Vorjahr hatten Alex Schlüter und seine Frau die Rolle inne, doch die Übernahme fiel nun an Friedrich.

Prime Videoüberträgt Live‑Matches gleichzeitig von biszu acht Courts und liefert eine tägliche Show aus dem Hauptstudio, die sich dem Center‑Court widmet. Moderatoren Cayana Adjei‑Freeman und Moritz Lang führen On‑the‑Court‑Interviews und geben Berichte aus dem Live‑Stadion. Das Kommentatoren‑Kabinetts besteht aus Markus Theil, Marcel Meinert, Jan Platte, Nicola Geuer, Lukas Schonmüller, Markus Zoecke, Hannes Herrmann, Dennis Heinemann, Andreas Thies, Jens Huiber, Markus Götz und Florian Heer - alle mit umfangreicher Erfahrung in der Analyse von Tennis.

Durch diese Kombination von Live‑Streams, Expertenkommentaren und exklusiven Interviews bietet Prime Video ein einzigartiges Erlebnis für Tennisfans, die Wert auf tiefe Analysen, sofortige Reaktionen und hochwertige Studioaufnahmen legen





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