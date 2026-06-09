Angelo Kelly sorgt mit Kritik an Die Ärzte und Caught in the Act für Empörung

Eine neue ARD-Dokumentation bringt kontroverse Aussagen von Angelo Kelly ans Licht. Seine abwertenden Bemerkungen über Die Ärzte und seine ehemalige Band Caught in the Act lösen einen Shitstorm aus. Ex-Boyband-Mitglied Eloy de Jong kritisiert das Verhalten als billige Aufmerksamkeitsmasche und betont diebeleidigung der Fans.

In einer neuen ARD-Dokumentation äußert sich Angelo Kelly kritisch über andere Künstler, insbesondere über Die Ärzte und seine ehemalige Band Caught in the Act. Er bezeichnet die letztgenannte Gruppe als "solchen Scheiß" und zeigt sich froh, nicht Teil dieser gewesen zu sein.

Gleichzeitig kritisiert er Die Ärzte, wirft ihnen vor, sich als Punk zu inszenieren, aber hohe Ticketpreise von bis zu 200 Euro zu verlangen. Diese Aussage löste ein starkes negatives Echo im Netz aus. Fans von Die Ärzte, die für ihre sozialorientierte Ticketpolitik bekannt sind, starteten einen Shitstorm gegen Kelly.

Zudem wurden Vorwürfe der Heuchelei laut, da man als Künstler andere Künstler nicht derart herabsetzen sollte. Kommentare wie "Ein wahrer Künstler spricht nicht schlecht über andere Künstler" oder "Kann man nicht über seine eigene Karriere reden, ohne andere Künstler schlecht zu machen?

" dominierten die Diskussion. Eloy de Jong, ehemaliges Mitglied von Caught in the Act und mittlerweile erfolgreicher Solokünstler, der selbst in der Bravo-Dokumentation auftritt, reagierte überrascht auf Kellys Äußerungen. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung berichtet er, dass er die Aussage zunächst nicht glauben konnte und mehrmals zurückgespult habe, um sich zu vergewissern. Er hält das Vorgehen für ein billiges Manöver, das lediglich darauf abziele, Klicks und Aufmerksamkeit zu generieren.

In einer Welt, die mit echten Problemen und Krisen beschäftigt sei, sei eine ungefragte derart beleidigende Äußerung einfach nur niederträchtig. De Jong betont, dass Kelly mit seiner Kritik weniger ihn persönlich oder die Band als Ganzes treffe, sondern vielmehr die Millionen Fans verletze, die die Musik von Caught in the Act geliebt hätten, etwa Hits wie "Love is everywhere".

Es habe immer Menschen gegeben, die Boybands ablehnten, aber eine ganze Musikphase als "Scheiße" zu bezeichnen, respektiere weder die Arbeit der Künstler noch die Gefühle des Publikums. Weiterhin wird in der Dokumentation die Kelly Family thematisiert, über die Angelo Kelly positive Worte findet. Er nennt sie wahrscheinlich das Authentischste, was die Bravo je hatte. Diese konträren Aussagen innerhalb eines Dokufilms zeigen ein komplexes Bild der Musikszene und der Beziehungen zwischen Künstlern, die oft von Rivalitäten geprägt sind.

Die Reaktionen auf Kellys Entgleisungen verdeutlichen, wie sensibel Fans auf Herabwürdigung reagieren und wie wichtig ein respektvoller Umgang im öffentlichen Diskurs bleibt. Die Debatte zeigt auch, dass Erfolg und Anerkennung nicht nur durch musikalische Leistung, sondern auch durch Auftreten und Umgang mit anderen geprägt werden





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