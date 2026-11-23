VfB-Stuttgart-Spielmacher Angelo Stiller steht vor der Entscheidung: Er muss seine Adduktorenverletzung komplett überwinden, um am Mittwoch in der Champions League gegen Inter Mailand eingesetzt werden zu können.

Der VfB Stuttgart bereitet sich intensiv auf das Champions League -Auswärtsspiel bei Inter Mailand am Mittwoch vor, wobei der Fokus stark auf der Rückkehr von Angelo Stiller liegt. Der 25-jährige Spielmacher hat nach seiner Adduktorenverletzung in der vergangenen Woche das Training wiederaufgenommen, doch sein Einsatz im prestigeträchtigen Duell gegen den italienischen Spitzenklub bleibt ungewiss. Es entwickelt sich ein intensiver Wettlauf gegen die Zeit, um festzustellen, ob der DFB-Star physisch bereit ist, die hohen Anforderungen des europäischen Prestigekampfes zu bewältigen.

Abschlusstraining klärt Einsatzchance

Am Dienstagvormittag findet in Stuttgart das offizielle Abschlusstraining statt, das als letzte wichtige Hürde vor dem Abflug gilt. Im Rahmen dieser letzten Einheit vor dem Spiel gegen Inter Mailand stehen nach Informationen des Sportmediums BILD finale Belastungstests an, um den aktuellen Zustand der Adduktoren von Angelo Stiller zu evaluieren. Diese medizinischen und physiotherapeutischen Maßnahmen dienen dazu, zu bestimmen, wie belastbar der Regisseur nach seiner Verletzungspause tatsächlich wieder ist.

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Die Ärzte werden im Anschluss an diese Tests eine verbindliche Empfehlung für den Trainerstab abgeben. Sollte das medizinische Team grünes Licht für den Einsatz geben, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der DFB-Star beim Abflug des Teams nach Mailand mit an Bord ist. Dies würde bedeuten, dass er Teil der Reisemannschaft für das Crucial Game in Italien ist und alle logistischen Vorbereitungen gemeinsam mit den Mannschaftskollegen trifft.

Strategische Entscheidung des VfB Stuttgart

Obwohl die Tendenz dahin geht, dass Stiller die Reise antreten wird, gilt eine klare und kühle strategische Kalkulation: Er soll nur dann mitfliegen, wenn eine realistische und konkrete Chance auf einen Einsatz im Spiel besteht. Der Verein und das Traineramt wollen vermeiden, dass der Schlüsselspieler lediglich als Reservist auf der Bank Platz nimmt, ohne aktiv eingreifen zu können, da dies aus medizinischer und taktischer Sicht wenig Sinn ergibt.

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Falls sich herausstellen sollte, dass Stiller noch nicht die notwendige Spitzengeschwindigkeit oder Stabilität erreicht hat, wäre es strategisch sinnvoller, ihn in Stuttgart weiter trainieren zu lassen und ihn für das nächste Pflichtspiel vorzubereiten. Eine solche Entscheidung würde verhindern, dass er während der Flugreise oder im Stadion nicht genutzt wird und damit den erhofften Mehrwert für die Mannschaft im Spiel gegen Inter Mailand verpasst.

Hansi Müller betont Schlüsselrolle

Die Bedeutung einer möglichen Rückkehr von Angelo Stiller für die Erfolgsaussichten des VfB Stuttgart wird auch von VfB-Legende Hansi Müller hoch eingeschätzt. Der 69-jährige Vereinsheld, der von 1982 bis 1984 selbst für Inter Mailand auf dem Platz stand, schwärmt von den Fähigkeiten des jungen Stuttgarters. Für Müller ist Ange der entscheidende Schlüsselspieler in der aktuellen Mannschaft, dessen Qualität das Spielgeschehen fundamental verändern kann.

Hansi Müller hebt speziell die geniale Technik und die überragende Übersicht des 25-Jährigen hervor, die ihn von seinen Mitstreitern abheben. Er betont zudem, dass Stiller im Kopf seinen Gegenspielern oft schon einen Schritt voraus ist, was im taktischen Duell einen massiven Vorteil darstellt. Diese kognitive Überlegenheit ermöglicht es ihm, selbst in den schwierigsten Spielsituationen stets die richtige und effektivste Lösung zu finden, was in einem solchen Prestigekampf extrem wichtig ist.

Taktische Lücke trotz Hoeneß-Analyse

Trainer Sebastian Hoeneß, der den VfB Stuttgart leitet, hat die aktuelle Situation um den Einsatz von Angelo Stiller bei Inter Mailand bereits angesprochen. Seine Kommentare verdeutlichen, wie wichtig die Rückkehr des Spielers in die Startelf für die taktische Struktur der Stuttgarter wäre. Die Unsicherheit hinsichtlich seiner physischen Tauglichkeit stellt eine erhebliche Herausforderung dar, da seine Abwesenheit in den letzten Wochen spürbare Auswirkungen auf die Spielintensität hatte.

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Angelo Stiller verpasste bereits sein viertes Pflichtspiel in Serie aufgrund seiner Verletzung, was die Häufigkeit seiner bisherigen Ausfälle unterstreicht. Die Tatsache, dass er so lange pausieren musste, erhöht den Druck auf das medizinische Team und den Trainerstab, eine präzise Entscheidung zu treffen. Die Frage, wie wichtig der mögliche Einsatz von Stiller bei Inter ist, bleibt daher eine der zentralen taktischen Variablen vor dem Spiel. Letztlich entscheidet das Training am Dienstag, ob Stuttgart mit vollem offensivehem Potenzial nach Mailand reist.