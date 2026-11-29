Nach vier Wochen Verletzungspause kehrte Angelo Stiller bei Inter Mailand zurück, erlitt jedoch einen harten Sturz. Trainer Hoeneß zeigt sich vorsichtig entspannt über den Zustand des Mittelfeldakteurs.

Angelo Stiller hat seine vierwöchige Verletzungspause hinter sich gelassen und ist wieder im aktiven Profifußball dabei. Der 25-jährige Mittelfeldspieler von Inter Mailand nutzte die Wochen in der vergangenen Woche, um sein Comeback zu feiern. Dabei half ihm ein 0:2-Sieg in der Liga, gefolgt von einem 2:2-Unentschieden gegen Frankfurt. Doch genau in diesem Moment der Rückkehr ins Team scheint der sportliche Weg für den Spielmacher erneut von Hindernissen gesäumt zu sein, die keine Planung erlauben.

Kritischer Zwischenfall nach Einwechslung

Der eigentliche Moment des Unheils trat erst nach der Halbzeitpause auf, als Stiller in der 57. Minute auf das Feld geschickt wurde. Knapp eine Minute später prallte er nach einem Luft-Zweikampf mit Ebnoutalib unglücklich auf den harten Boden des Stadions. Der Aufprall war für Außenstehende spektakulär und beunruhigend zugleich, da Stiller leicht benommen auf dem Rücken liegen blieb. Eine medizinische Behandlung dauerte mehrere Minuten, ehe die Situation unter Kontrolle zu sein schien. Am Ende konnte Stiller den Platz selbstständig verlassen und spielte bis zum Ende des Spiels mit.

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Medizinische Einschätzung und Spielerstatement

Trotz seiner Rückkehr auf das Feld blieb die körperliche Erschütterung nicht ohne Folgen, wie der Spieler später einräumte. Angelo Stiller erklärte bei Sky, dass er erst jetzt bewusst wahrnehme, wie hart der Zusammenprall wirklich gewesen sei. Er betonte, dass er während des Vorfalls wohl immer bei vollem Bewusstsein war, aber große Erleichterung verspüre, dass es ihm aktuell gut gehe. Diese Worte deuten auf eine latente Unsicherheit hin, die den weiteren Einsatzplan beeinflussen könnte. Die Art des Sturzes und die Reaktion des Körpers lassen erkennen, dass der Organismus unter Druck stand.

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Personalmangel durch weitere Verletzung

Die Sorge um Angelo Stiller ist nicht nur aus sportlicher Sicht groß, sondern auch taktisch kritisch, da er als zentraler Lenker im Mittelfeld unverzichtbar ist. Diese Lücke könnte sich weiter vergrößern, da Yanick Spalt, der 19-jährige Ersatzspieler, der Stiller während dessen Ausfall vertrat, sich bereits in Mailand ebenfalls verletzt hat. Spalt hat die Partie des Vereins gegen Frankfurt mitverfolgen müssen, ohne selbst eingreifen zu können. Diese Doppelknolle an Verletzungen zwingt das Trainerteam, flexibel auf den Personalmangel zu reagieren und alternative Lösungen im Kader zu suchen.

Trainer Sebastian Hoeneß reagiert mit Vorsicht

Trainer Sebastian Hoeneß zeigte sich nach dem Spiel vorsichtig entspannt, warnte aber gleichzeitig vor voreiligen Schlüssen. Er nannte die Information, dass bei Stiller wohl nichts Ernstes passiert sei, zu den besten Nachrichten des Tages. Hoeneß erinnerte daran, dass er die Situation in Zeitlupe gesehen habe und das Potenzial für Verletzungen bei einem derartigen brutalen Impact enorm sei. Er betonte, dass der Körper des Spielers komplett verwrungen war und man abwarten müsse, was aus der Situation entsteht. Die Tatsache, dass Stiller den Platz auf eigenen Beinen verließ, sei ein positives Signal, aber noch keine Garantie für die sofortige nächste Einwechslung.