Angelo Stiller trifft mit einer Muskelverletzung aus. Der VfB-Mittelfeldstar wird beim Topspiel gegen Schalke 04 wahrscheinlich passen müssen. Aktuelle Entwicklungen zum Vertrag und zum neuen Berater.

Angelo Stiller fehlt den VfB Stuttgart aktuell aufgrund einer Muskelverletzung. Der 25-jährige Mittelfeldspieler zog sich während des DFB-Pokalspiels in Paderborn Ende Oktober einen Adduktorenbruch zu. Dieses Unheil durchkreuzte die ursprünglichen Urlaubspläne des Nationalspielers, der in der Pause gerne gereist wäre.

Medizinische Prüfung vor Schalke 04

Derzeit ist die Teilnahme am bevorstehenden Bundesliga-Topspiel gegen Schalke 06 am kommenden Samstag für den Spieler höchst unwahrscheinlich. Die VfB-Ärzte wollen vor einer erneuten Belastung unbedingt eine Magnetresonanztomographie (MRT) durchführen lassen. Stiller trainiert in dieser Zeit nur isoliert mit der Mannschaft, um eine vollständige Genesung nicht zu gefährden.

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Kontraktende und Führungsfragen

Die Zukunft von Angelo Stiller beim VfB Stuttgart ist ungeklärt, obwohl sein Arbeitsvertrag noch bis 2028 läuft. Interne Kreise der Vereinsverantwortlichen äußern jedoch Kritik an der Leistungsbereitschaft des Spielers. Es gab Stimmen im Aufsichtsrat, die einen Mangel an Fleiß und eine negative Kommunikationsweise gegenüber Teamkollegen monieren.

Neuer Berater und Marktwert

Die Zusammenarbeit mit der renommierten Berateragentur Sports 360 von Volker Struth wurde kürzlich einvernehmlich beendet. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden, obwohl das monatliche Gehalt von rund fünf Millionen Euro pro Jahr zu den höchsten im Kader zählt. Trotz der internen Spannungen bleibt sein Marktwert bei 45 Millionen Euro hoch.

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Absage an Brighton und andere Klubs

Vor der aktuellen Saison hatte Brighton & Hove Albion unter Trainer Fabian Hürzeler ein Angebot für den Wechsel des Bundesligisten gemacht. Stiller lehnte diesen Wechsel zur Nummer zwei der Premier League ab, ebenso wie Anfragen von Bayer Leverkusen und Vereinen aus Saudi-Arabien. Der Fokus liegt weiterhin auf der Champions League.

Routine und physische Fitness

Stiller galt bisher als unerschütterliche Größe, die seit Sommer 2023 in 145 Pflichtspielen für Stuttgart auflief. Er pflegt eine strenge Ernährung durch einen privaten Koch und trainiert regelmäßig im Studio. Diese Routine hat ihn zum wertvollsten Profi der Vereinsgeschichte gemacht, doch die aktuelle Verletzung ist eine seltene Ausnahme in seiner sonst robusten Karriere.