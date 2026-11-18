Angelo Stiller fällt drei Wochen aus. Verletzung im Adduktorenbereich sorgt für Unsicherheit. Vertragsverlängerung offen, Ablösesumme könnte hoch sein.

Angelo Stiller muss mehrere Wochen pausieren. Der VfB Stuttgart verliert durch die Muskelverletzung im Adduktorenbereich einen zentralen Mittelfeldspieler. Die Blessur trat Ende Oktober während des DFB-Pokals in Paderborn auf, das der VfB mit 1:0 gewann.

Medizinische Untersuchung und Ausfallzeiten

Die VfB-Ärzte planen eine MRT-Untersuchung, bevor der 25-Jährige wieder voll belastet wird. Ein Einsatz beim Topspiel auf Schalke am kommenden Samstag gilt als unwahrscheinlich. Stiller nimmt nur an Teilen des Mannschaftstrainings teil und konzentriert sich vollständig auf sein Comeback.

Also read 'Nicht mehr viel im Akku': Der VfB Stuttgart und die schwierige Belastungssteuerung

Vertragslage und Interessenlagen

Ein Gespräch über eine Vertragsverlängerung stand noch nicht an. Das aktuelle Arbeitspapier läuft bis 2028. Dennoch ist eine Trennung beider Seiten im kommenden Sommer denkbar. Stiller könnte sportlich den nächsten Schritt gehen wollen. Der Verein sieht ihn nicht mehr als unverkäuflich.

Interne Kritik und Führungsrolle

In einer Aufsichtsratssitzung äußerten Verantwortliche Kritik an Stillers Fleiß. Es wurde bemängelt, dass er sein Leistungsmaximum zu selten erreiche. Einige Stimmen forderten eine positivere Ansprache der Mitspieler. Stiller gilt als fußballerisch unumstritten, ist aber nicht mehr Teil des Mannschaftsrates.

Advertisement

Beraterwechsel und sportliche Ambitionen

Volker Struth und Stiller trennten sich einvernehmlich. Struth betreute den Spieler zwei Jahre lang. Ein neuer Berater steht noch nicht fest. Stiller erhielt im vergangenen Sommer Angebote von Brighton & Hove Albion. Der Trainer Fabian Hürzeler erkundigte sich nach einem Wechsel. Stiller lehnte ab.

Zukunft und Champions-League-Teilnahme

Ein Wechsel in die MLS oder die Türkei ist aktuell nicht geplant. Stiller möchte mit Stuttgart in der Champions League antreten. Er fühlt sich in Stuttgart wohl. Der Marktwert des Spielers liegt bei 45 Millionen Euro. Er gilt seit 2023 als Dauerbrenner mit 145 Pflichtspielen.