Angelo Stiller: VfB Stuttgart, Volker Struth und Verletzungsperspektiven

Angelo Stiller hat sich von Berater Volker Struth getrennt. Beim VfB Stuttgart verzögert sich die Genesung der Adduktorenverletzung, der Einsatz gegen Inter Mailand ist unwahrscheinlich.

Die sportliche Situation bei Stuttgart wird durch weitere negative Entwicklungen erschwert, da sich der Mittelfeldspieler Angelo Stiller und sein langjähriger Berater Volker Struth offiziell getrennt haben. Diese Personalie fällt in eine Zeit, in der der 25-jährige Profi bereits seit zwei Wochen aufgrund einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich pausieren muss. Die Genesung verläuft schleppend und verzögert den erwarteten Rückkehrtermin auf den Platz deutlich.

Managementwechsel ohne sofortigen Ersatz

Die renommierte Beratungsagentur Sports 360, angeführt von Volker Struth, hatte den Stuttgarter Spielmacher während der vergangenen zwei Jahre professionell betreut. In diesem Zeitraum gehörte die erfolgreiche Aushandlung der Vertragsverlängerung bis zum Jahr 2028 zu den wichtigsten gemeinsamen Erfolgen. Die Trennung erfolgte in beidseitigem Einvernehmen, wodurch eine professionelle Partnerschaft beendet wurde, die über einen signifikanten Abschnitt der Karriere des Mittelfeldakteurs reichte.

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Bisher steht Angelo Stiller kein neuer Berater zur Seite, was die aktuelle Transfersituation und Vertragsplanung ohne externe strategische Unterstützung belässt. Obwohl der Profi in den vergangenen Transferperioden immer wieder mit zahlreichen großen europäischen Klubs in Verbindung gebracht wurde, blieb ein konkreter Wechsel bisher aus. Das Fehlen eines neuen Managements könnte in Zukunft eine Rolle spielen, wenn der Spieler seine Marktchancen neu bewerten möchte.

Verzögerter Saisonrückkehr und internationale Ausfälle

Die körperliche Regeneration bereitet derzeit erhebliche Probleme, die sich direkt auf den Einsatz in der Bundesliga und für die Nationalelf auswirken. In der deutschen Nationalmannschaft spielt der Profi unter Trainer Jürgen Klopp bisher keine Rolle, wobei dies maßgeblich auf die anhaltenden Verletzungen zurückzuführen ist. Für die aktuellen Länderspiele gegen Serbien und Holland stand der 25-Jährige daher nicht zur Verfügung.

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Die Hoffnung auf ein Comeback zum Spiel am 21. November wird zunehmend geringer, da die Reha nicht wie geplant voranschreitet. Bereits vier Tage später, am 25. November, steht das prestigeträchtige Champions-League-Spiel bei Inter Mailand an. Auch dieses Highlight droht dem Stuttgarter Mittelfeldakteur zu entgehen, da ein Einsatz bis dahin als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt wird.

Individuelles Reha-Programm und fehlende Gewissheit

Erst in der kommenden Woche soll Klarheit darüber herrschen, wann ein realistisches Comeback für Angelo Stiller möglich ist. Aktuell arbeitet der Regisseur im Mittelfeld an einem individuell zugeschnittenen Reha-Programm, das ihn nicht örtlich bindet. Diese Flexibilität erlaubt es ihm, während der Genesung verschiedene Maßnahmen zur Wiederherstellung seiner Leistungsfähigkeit zu ergreifen.

Wie einige Teamkollegen wollte auch Angelo Stiller die Länderspielpause ursprünglich nutzen, um zu verreisen. Auf direkten Anraten der Vereinsbosse, die sich auf eine bessere Konzentration auf die Rehabilitation beim VfB Stuttgart einstellten, hat er diesen Plan jedoch verworfen. Die Priorität liegt eindeutig auf der medizinischen Versorgung und der schnellen Rückkehr in den Kader.

Logistische Optionen und Vertrauensverhältnis zur Physiotherapie

Während der aktuellen Genesungsphase bleibt es dem Profi möglich, auf bewährte Strukturen zurückzugreifen, die er in früheren Verletzungszeiten genutzt hat. In der Vergangenheit besuchte Angelo Stiller bei Verletzungen hin und wieder seinen Physiotherapeuten des Vertrauens in München. Diese Reisen während der aktuellen Reha sind eine Option, die jedoch strikt in Absprache mit dem Verein und dem medizinischen Staff zu erfolgen hat.

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Die Kombination aus dem Managementwechsel und der verzögerten Genesung schafft eine unsichere Lage für den Spieler und den Verein. Die fehlende Gewissheit über den genauen Zeitplan des Comebacks erschwert die Planung für den Rest der Saison. Fans und Analysten müssen nun abwarten, wie sich die medizinischen Entwicklungen in der kommenden Woche konkret auf die Aufstellung des VfB Stuttgart auswirken werden.