Christian Angermayer warnt vor den katastrophalen Folgen eines Wegwerfens von Jensen Huang. Er sieht einen Konflikt zwischen Moral und wirtschaftlicher Stabilität in der US-Chipindustrie.

Elf Tage nach seinem Rücktritt ist Jensen Huang (63) seit Montag wieder an der Spitze von Nvidia, dem wertvollsten Chipkonzern der Welt. Der Börsenwert des Unternehmens liegt aktuell bei rund 3600 Milliarden Euro. Für den Milliardär und Investor Christian Angermayer (48) war das schnelle Comeback alternativlos, da er massive Schäden für die US-Wirtschaft vorhersagt.

Moralische Standards vs. Wirtschaftliches Risiko

Angermayer urteilt dabei nicht als passiver Beobachter, sondern bezieht seine Einschätzung aus direkter Kenntnis der Situation. Er kennt Huang persönlich und hat auch enge Verbindungen zur Trump-Familie. US-Präsident Donald Trump (80) hat er mehrfach getroffen, und mit dessen Sohn Don Jr. (48) ist er sowohl privat befreundet als auch geschäftlich verbunden. Im Podcast RONZHEIMER stellt sich der Top-Investor, der unter anderem über Apairon Investments und atai Life Sciences verfügt, klar hinter den zurückgekehrten Nvidia-Chef.

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Skandalon im Management und Drohungen mit Exodus

Angermayers zentrale These lautet, dass bei einem Unternehmer von solcher Bedeutung moralische Verfehlungen nicht automatisch schwerer wiegen dürften als die wirtschaftlichen Folgen seines Entlassens. Wenn jemand eine solche Firma aufgebaut habe und das Herzstück der Organisation darstelle, dann sei das Verhalten vielleicht moralisch nicht in Ordnung. Man müsse jedoch abwägen, und wenn es nur um die Frage nach dem Code of Conduct gehe, schmeiße man kein Genie raus. Sollte der Verhaltenskodex von Nvidia Huangs Rückkehr blockieren, hoffe Angermayer, dass die Regeln abgelegt würden. Als deutscher Milliardär, der auch in den USA lebt, zeichnet er ein dramatisches Szenario: Im Raum habe die Gründung eines neuen Chipkonzerns von Huang mit rund 50 Milliarden Dollar Kapital gestanden.

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Loyale Mitarbeiter und systemische Gefahr für Pensionäre

Huang hätte womöglich die 200 besten Leute von Nvidia mitnehmen können, weil diese ihm loyal sind und er die Firma aufgebaut hat. Ein solcher Exodus hätte laut Angermayer weit über Nvidia hinausgereicht. Der Konzern sei das Herzstück der US-Wirtschaft, und ein weiterer Kurssturz hätte Millionen amerikanischer Pensionäre getroffen, deren Altersvorsorge u. a. auch an der Nvidia-Aktie hängt. Angermayer betont, dass es sich um eine Ordnungswidrigkeit gehandelt habe, aber man nicht die US-Wirtschaft zugrunde gehen lassen dürfe. In Washington löst das Comeback heftige Kritik aus, wobei die Demokraten von einem Skandal und einem möglichen Sicherheitsrisikol sprechen, was auf die Einmischung von Trump zurückgeführt wird.

Kritik am Verwaltungsrat statt am Präsidenten

Sogar Republikaner kritisieren vereinzelt das Vorgehen ihres Präsidenten, doch der deutsche Milliardär widerspricht dieser Auffassung. Nvidia sei extrem kritische Infrastruktur, und der Fehler liege aus seiner Sicht nicht beim US-Präsidenten. Trump sei nicht schlecht, weil er sich für Huangs Rückkehr eingesetzt habe, sondern der Verwaltungsrat von Nvidia sei das eigentliche Problem gewesen. Die Strukturierung des Managements habe versagt, als Huangs Verhalten nicht angemessen gemanagt wurde, anstatt ihn umgehend zu ersetzen oder die Regeln anzupassen, bevor ein öffentlicher Skandal entstand.