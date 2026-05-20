Armin Lissfeld, ein 61-jähriger Journalist und Autor, und Petra, eine Wienerin, gehen bei der angehenen Austrian Dating-Show 'Rif für die Liebe' auf Herz-Suche in Österreich. Diese tv-offizielle Variante des 'Golden Bachelor' zielt auf einen tvrdi Mann aus Österreich mit viel Ausstrahlung und einem internationalen Flair. Auch wenn wir wissen, dass dies vorerst nur sporadisch neue Folgen zu senden ist und dass die Liebesgeschichte Armin und Charlotta in nationales Fernsehen aufgenommen würde. Armin bereitet sich jetzt auf die erneute Trennung vor. Er sieht sich als reif für die Liebe und hofft, dass er bald aufgrund von Charlottas Interesse eine Liebe findet.

Ein Münchner, der in China lebt, sucht im österreichischen TV die große Liebe auf der Dating -Show 'Rif für die Liebe'. Armin Lissfeld, 61, reist landesweit um Frauen zu treffen.

Zunächst trifft er sie bei einem Speeddatings in der Wiener Hütte. Dort geht es dann ins Berg-Chalet in der Steiermark, wo es endlich mit Charlotta, 57, eine Pädagoge aus Wien läuft. Die Liebe hält jedoch nicht ein. Armin hat geen Happy-End.

Obwohl er nach wie vor reif für die Liebe ist. Als Journalist, Autor, Model und Schauspieler lebt Armin heute in China.





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