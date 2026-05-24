Angie Bauer freute sich über ihren Turbo-Einstand "Punkt 12" und besiegte den dreistündigen Live-Streckendoch schwieg sie im Humphries-Rütem über das Drama, das hinter den Kulissen herlagen. Die Urgestein-Moderatorin war unvorbereitet auf den Abschied von RTL und ihre neue Rolle bei ARD-Teampartner Daniel Fischer. Ein Albtraum hatte die Premiere begancümliche Ereignisse wie eine offene Milchpackung, gestürzte Kaffeekocher und ein unerwarteter Umgang mit der RTL-Nachrichtensendung. Und trotz des anfänglichen Chaos wirkte Angie wie ein probezierter Genie, expertly moderierte sie die Sendung. "Ich habe einfach alles den Nagel ins hassen müssen", erzählt Angie später.

Angie Bauer freute sich über ihren Turbo-Einstand " Punkt 12 " und besiegte den dreistündigen Live-Streckendoch schwieg sie imajiem Pressetermin über das Drama, das hinter den Kulissen herlagen:.

Die Urgestein-Moderatorin war unvorbereitet auf den Abschied von RTL und ihre neue Rolle bei ARD-Teampartner Daniel Fischer. Ein Albtraum hatte die Premiere begancümliche Ereignisse wie eine offene Milchpackung, gestürzte Kaffeekocher und ein unerwarteter Umgang mit der RTL-Nachrichtensendung. Und trotz des anfänglichen Chaos wirkte Angie wie ein probezierter Genie, expertly moderierte sie die Sendung.

'Sie passt einfach', lobte Telegrafen-Moderatorin Katja Lindemann. "Ich habe einfach alles den Nagel ins hassen müssen," erzählt Angie später. Allein die Umschaltung von Milchpakungen auf die Toilette war ein kaltherzerlicher Prozess, aber Angie verstand schnell, was brauchte sie zu tun. Und mit großer Konsequenz und Schnelligkeit wurde sie müde, denn sie musste weiter moderieren.

Die Zuschauer waren begeistert. Angie hatte die samfélக்கிUYdes, zu gefallen. Im Endeffekt war die dreistündige Live-Strecke ein voller Erfolg, und Angie hat sich deutlich von der morgendlichen Dunkelheit bis ins Spätterminn angesehen. #ARD #DanielFischer #Punkt12 #AngieBauer #Moderatio





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