Angler retten Pianisten der Ovation of the Seas aus dem Pazifik

Zwei Hobbyangler retteten vor Catalina Island einen treibenden Pianisten der Ovation of the Seas. Die US-Küstenwache ermittelt, der Mann soll voraussichtlich überleben.

Zwei Hobbyangler aus Newport Beach haben vor der kalifornischen Küste einen im Pazifischen Ozean treibenden Mann entdeckt und aus dem Wasser gezogen. Wie der Sender CBS berichtete, handelt es sich bei dem Geretteten um den Pianisten des Kreuzfahrtschiffs Ovation of the Seas der Reederei Royal Caribbean. Die Rettung ereignete sich an einem Freitagmorgen, etwa 30 Kilometer vor der Insel Catalina Island.

Die beiden Männer, Sean Norton und Grant Garrett, waren nach eigenen Angaben auf der Suche nach Marlinen, einem Raubfisch. Auf dem Rückweg bemerkten sie den Mann im offenen Meer. Das Passagierschiff war zu diesem Zeitpunkt von Long Beach aus auf dem Weg nach Ensenada in Mexiko.

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Wie die Angler den Pianisten aus dem Wasser holten

Grant Garrett schilderte dem Sender, er habe sofort erkannt, dass es sich bei der treibenden Person um einen Menschen handelt. Daraufhin habe er seinen Partner aufgefordert, das Boot anzuhalten und die Angeln einzuholen.

Sean Norton ergänzte, er und Garrett hätten den Mann jeweils an einem Arm gepackt und aus dem Wasser gehoben. Der Pianist habe dabei nur gesagt, er bedanke sich und habe gedacht, er würde sterben. Die Schilderungen der beiden Fischer ließen sich bislang nicht unabhängig überprüfen.

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Der Pianist arbeitete auf der Ovation of the Seas, einem Passagierschiff mit 14 Decks. Laut Reederei bietet das Schiff ein vielfältiges Unterhaltungsangebot, darunter mehrere Bars mit Livemusik, ein Royal Theater und die Music Hall.

Rettungsschwimmer und Einsatzleiter schildern den Ablauf

Eine Gruppe von Rettungsschwimmern aus Newport Beach soll nach der Meldung zeitnah zur Hilfe geeilt sein. Der Einsatzleiter Adam Yacenda sagte CBS, der Mann sei etwa 15 bis 20 Meilen (32 Kilometer) vor der Küste gefunden worden, also ungefähr mitten im Ozean.

Yacenda geht laut Bericht davon aus, dass der Pianist gegen 2 Uhr morgens über Bord gefallen sein könnte. Wie genau er in den Pazifik geraten ist, bleibt zunächst unklar. Ebenso offen ist, ob und wann die Ovation of the Seas das Fehlen ihres Crewmitglieds bemerkt hat.

Gesundheitszustand und Ermittlungen der US-Küstenwache

Der Pianist wurde nach dem Vorfall ins Krankenhaus eingeliefert. Die US-Küstenwache untersucht derzeit die genauen Umstände seines Überbordgehens. Die Behörde gibt an, dass der Mann voraussichtlich überleben werde.

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Ein Sprecher der Royal Caribbean Group teilte CBS in einer Stellungnahme mit, das Unternehmen wolle die Privatsphäre des Mitarbeiters wahren. Man stehe dem Besatzungsmitglied in dieser schwierigen Zeit mit Rat und Tat zur Seite.

Sean Norton zeigte sich beeindruckt davon, dass sich der Pianist mithilfe von Wassertreten neun Stunden lang an der Oberfläche halten konnte. Der Mann war nach Einschätzung wahrscheinlich 10 Stunden im Wasser, wobei die Wassertemperatur 76 Grad Fahrenheit (24 Grad Celsius) betrug.