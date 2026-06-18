Angriff auf AfD-Politiker in Rostock: Staatsschutz ermittelt wegen versuchten Mordes

Ein Landtagsabgeordneter der AfD wird in Rostock attackiert und verletzt. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus und sucht Zeugen.

In Rostock hat die Polizei Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Angriff auf einen AfD-Politiker aufgenommen. Der Landtagsabgeordnete Michael Meister (51) soll in der Nacht zu Donnerstag von zwei unbekannten Männern körperlich attackiert worden sein.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.50 Uhr in der Bleicherstraße. Laut Polizei wurde Meister dabei mit den Worten "AfD-Nazi" beleidigt. Der Politiker gab gegenüber BILD an, er sei gerade aus dem Auto ausgestiegen und habe seinen Rucksack vom Sitz genommen, als ihn zwei Personen mit Faustschlägen und Fußtritten angriffen. Dabei habe man einen "spitzen Gegenstand" benutzt.

Meister erlitt einen tiefen Schnitt am linken Arm, den sein Rucksack möglicherweise abgemildert hat. Die Polizei sicherte Spuren und durchsuchte den Bereich mit einem Spürhund. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, da der Verdacht des versuchten Mordes besteht. Die Kriminalpolizei Rostock bittet unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 um Hinweise von Zeugen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rostock Afd Angriff Michael Meister Staatsschutz Versuchter Mord Politische Gewalt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bundestag hebt Immunität von AfD-Politiker Lars Haise aufDer AfD-Abgeordnete Lars Haise aus Baden-Württemberg hat seine Immunität im Bundestag verloren. Was ihm vorgeworfen wird – und wie es nun weitergeht.

Read more »

AfD-Politiker als Kulturreferent in Tittmoning abberufenDer Tittmoninger Stadtrat hat AfD-Politiker Sebastian Gruttauer als Kulturreferenten abberufen. Vorausgegangen waren Wochen der Kritik aus der Kulturszene. Das Referat für Kultur, Brauchtum und Tradition übernimmt nun Bürgermeister Andreas Bratzdrum.

Read more »

AfD-Politiker zum Vorsitzenden des Justizausschusses gewähltRingo Mühlmann von der AfD übernimmt den Vorsitz im Thüringer Justizausschuss. Ein kniffliges Abstimmungsergebnis machte die Personalie erst möglich.

Read more »

Jetzt urteilt das Amtsgericht: AfD-Politiker klagt gegen Strafbefehl wegen BeleidigungDer Bonner AfD-Kreisvorsitzende Gerald Christ soll einen Mann in einer Straßenbahn beleidigt und bedrängt haben.

Read more »