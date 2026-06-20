Angriff auf Charkiw und diplomatische Spannungen: Kunstmuseum in Flammen, polnischer Orden zurückgegeben und Selenskyjs Forderungen an Belarus

Russischer Angriff auf Charkiw fordert Todesopfer und zerstört Kunstmuseum. Diplomatischer Konflikt zwischen Ukraine und Polen eskalieret nach Ordenrückgabe. Selenskyj fordert Abzug russischer Militärtechnik aus Belarus und bezeichnet ukrainische Armee als faktisch "zweitstärkste der Nato". Ukrainische Angriffe auf Krim und Kramatorsk.

In der ostukrainischen Stadt Charkiw ist bei einem russischen Angriff mindestens ein Mensch getötet worden. Die Leiche werde aus den Trümmern geborgen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow bei Telegram mit.

Zuvor schrieb er von neun Verletzten infolge eines Gleitbombenangriffs. Ein zweistöckiges Wohnhaus sei beschädigt worden. Das Kunstmuseum der Stadt stand in Flammen. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.

Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Kyrylo Budanow, gibt aus Protest einen polnischen Orden zurück. Mit dem Verzicht auf das ihm 2025 verliehene Goldene Offizierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen reagiere er auf die jüngste Maßnahme des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki. Nawrocki hatte am Freitag erklärt, er entziehe Selenskyj die höchste Auszeichnung des Landes, den Orden des Weißen Adlers.

Zuvor hatte Selenskyj eine Militäreinheit zu Ehren ukrainischer Aufständischer aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs umbenannt, die für Massaker an Polen verantwortlich gemacht werden. Budanow bezeichnet das Vorgehen Nawrockis als ein Geschenk an Russland. Polen ist ein enger strategischer Verbündeter der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski kritisiert die Führungsrolle von Deutschland, Frankreich und Großbritannien bei den Gesprächen zum Ukraine-Krieg.

"Zwischen dem Schwarzen Meer, der Ostsee und der Adria leben 120 Millionen Menschen in der EU, zusammen mit Skandinavien sind es 150 Millionen Menschen, die von Russlands Aggression viel direkter bedroht sind als Deutschland", "Wir sind Nachbarn sowohl von Russland als auch der Ukraine, Sie sind das in Deutschland nicht", sagte er der Zeitung. Polen befinde sich an vorderster Front, führte er aus und verwies auf die durch das Land laufenden Rüstungslieferungen an die Ukraine.

Polen trage das Risiko dafür und fordere daher einen Platz am Verhandlungstisch. Er schlug demnach vor, "den Weg über die in den EU-Verträgen festgelegten Institutionen gehen, wie den EU-Ratspräsidenten". Oder man müsse an einer "Koalition der Willigen" arbeiten, die den Kontinent bei Verhandlungen vertritt, sagte er der "F.A. S.".

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko auf, russische Militärtechnik innerhalb einer Woche aus seinem Land zu entfernen. Andernfalls droht Selenskyj mit militärischen Schritten der Ukraine. Es gehe um Signalrelaisstationen in zwei belarussischen Grenzregionen zur Ukraine, die russische Truppen zur Steuerung von Angriffen auf ukrainische Zivilisten nutzen, sagt Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kiew.

"Wenn er es nicht tut, werden wir es tun", fügt er hinzu, without weitere Details zu nennen. Das ukrainische Militär greift Angaben des Generalstabs zufolge Eisenbahnbrücken auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim an. Die Brücken in den Gebieten Rosdolne und Wladyslawiwka würden von den russischen Truppen für Militärtransporte und Nachschub genutzt, teilt der Generalstab auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Die Ukraine verstärkt ihre Angriffe in den russisch besetzten Gebieten im Süden und auf der Krim, um die Logistik Moskaus zu stören. In der frontnahen ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind mindestens zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Weitere sechs wurden verletzt, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Die Industriestadt sei dabei mindestens zweimal beschossen worden.

Etwas mehr als zehn Kilometer östlich von Kramatorsk befindet sich die Frontlinie zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Selenskyj bezeichnet ukrainische Armee als faktisch "zweitstärkste Armee der Nato". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainischen Streitkräfte faktisch als die heute "zweitstärkste Armee der Nato" bezeichnet.

"Und daher braucht uns die Nato auch de-jure", sagte er Journalisten, wie das Internetportal Hromadske berichtete. Das sei bereits eine Tatsache, die von allen Staatsführern anerkannt werde. Das ukrainische Militär stehe bei der Verteidigung gegen die von Moskau betriebene Invasion der als zweitstärksten Armee der Welt geltenden russischen in nichts nach, fügte er an. Das russische Militär hat nach ukrainischen Angaben zwei zivile Handelsschiffe im Schwarzen Meer mit Drohnen angegriffen





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