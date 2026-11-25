Berliner Polizei ermittelt gegen eine Gruppe wegen Angriffes auf zwei Journalisten der Zeitschrift Compact. Ein Mitarbeiter wurde in der Nähe der Friedrichstraße verletzt.

Zwei Journalisten der Zeitschrift Compact wurden in Berlin Opfer eines gewalttätigen Angriffs. Die 21 und 26 Jahre alten Männer sollen von einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe bedroht, zu Boden gerungen und misshandelt worden sein. Die Berliner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist auf eine schwerwiegende Straftat hin, bei der auch Eigentum zerstört wurde.

Tathergang und Flucht ins Restaurant

Der Vorfall begann auf einer Veranstaltung in einem Restaurant an der Friedrichstraße. Die beiden Reporter hatten sich dort eingefunden, um ein Interview zu führen. Nach Polizeiangaben entstand zwischen den Journalisten und einer anwesenden Person ein Streit. Kurz nach der verbalen Auseinandersetzung griff diese Person die Männer an, begleitet von vier bis weiteren Begleitern.

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Während des Angriffs wurden die Opfer nachweislich geschlagen und getreten. Die Angreifer warfen zudem die Kamera der Journalisten in die Spree, was als gezielte Sachbeschädigung gewertet wird. Trotz der physischen Gewalt und der Bedrohungslage gelang es den beiden Männern, sich zu retten und in ein nahegelegenes Restaurant zu flüchten, wo sie vorübergehend sicher waren.

Ermittlungen des Staatsschutzes

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den Fall an den für politisch motivierte Straftaten zuständigen Staatsschutz übergeben. Es wird derzeit wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der schweren Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei betont, dass alle Täter bei der Flucht unerkannt blieben und die Fahndung intensiv läuft, um die Gruppe zu identifizieren.

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Ein Mitarbeiter des Magazins bestätigte den Vorfall auf der sozialen Plattform X. Er berichtete, dass er zusammengeschlagen und leicht verletzt worden sei. Trotz der erlittenen Schmerzen und der möglichen Verletzungen verzichteten die beiden Männer unmittelbar nach dem Angriff vor Ort auf eine ärztliche Untersuchung und Behandlung. Der genaue Umfang der Verletzungen ist daher noch nicht vollständig dokumentiert.

Hintergrund zur Zeitschrift Compact

Die Zeitschrift Compact, deren Mitarbeiter Opfer des Angriffs wurden, genießt keine neutrale gesellschaftliche Anerkennung. Der Verfassungsschutz stuft das Medium offiziell als rechtsextremistisch ein. Diese Einordnung basiert auf der Art und Weise, wie Inhalte produziert und verbreitet werden, was in der deutschen Medienlandschaft kontrovers diskutiert wird.

Laut dem Verfassungsschutzbericht 2025 verbreitet das Medium minderheitenfeindliche, geschichtsrevisionistische sowie verschwörungstheoretische Inhalte. Besonders kritisch wird gesehen, dass dabei unter anderem auch antisemitische Narrative bedient werden. Diese politischen und gesellschaftlichen Einordnungen stehen im Kontext des aktuellen Vorfalls in Berlin, der nun polizeilich verfolgt wird.